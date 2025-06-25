'Ще не час': у США сказали, чому Трамп не поспішає карати Росію санкціями

У США зазначають, що Трамп "знатиме правильний час і місце" для санкцій проти Росії.

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Рубіо відповів, чому Трамп не запроваджує нові санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Ключові тези Рубіо:

Санкції можуть змусити РФ вийти з переговорів щодо війни в Україні

Трамп "знатиме правильний час і місце" для нових обмежень проти Москви

Поки світові лідері закликають американського президента Дональда Трампа ввести жорсткі санкції проти країни-агресора Росії, глава Білого дому все ще не поспішати карати Путіна за війну в Україну. Мовляв, для цього не час ще. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Politico.

За словами посадовця, Америка не запроваджує нових обмежень проти РФ, оскільки сподівається на позитивне зрушення та діалог щодо війни в Україні.

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"Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме - розтрощимо їх ще більшими санкціями, то, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню. Хто тоді з ними розмовлятиме?", - наголосив Рубіо.

З його слів, Трамп "знатиме правильний час і місце" для нових санкцій. Коли ж Білий дім таки вирішить застосувати нові обмеження, це означатиме, що вікно для переговорів з Росією, ймовірно, буде закрито.

"Ми будемо продовжувати співпрацювати. У тому сенсі, якщо у нас буде можливість щось змінити та залучити їх до переговорів, ми нею скористаємося", - додав Рубіо.

Оскільки переговори з Росією зайшли в глухий кут, Рубіо заявив, що Москва вважає, що може досягти своїх територіальних цілей на полі бою – з чим Вашингтон не згоден.

"Наше відчуття таке, що росіяни будуть намагатися досягти на полі бою того, чого вони вимагали за столом переговорів, а саме збереження адміністративних кордонів певних територій тощо. Ми вважаємо, що їм буде набагато складніше досягти цього, ніж вони думають", – додав американський посадовець.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти РФ - останні новини

Нещодавно Главред писав, що президент Литви Гітанас Науседа розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що він не виконав свою обіцянку щодо запровадження додаткових санкцій проти країни-агресора Росії.

Раніше президент Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "відчуває, що його економіка зараз страждає", але намагається виграти час, сподіваючись уникнути нових санкцій.

Сам же президент США Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності". Він додав, що сенатори, багато з яких підписали законопроєкт про посилення санкцій проти Путіна, залишають остаточне рішення за ним.

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