'Ми вирішимо це': Трамп відповів, чи проведе спецоперацію по захопленню Путіна

Трамп оголосив про свої наміри щодо закінчення війни в Україні.

https://glavred.net/war/my-reshim-eto-tramp-otvetil-provedet-li-specoperaciyu-po-zahvatu-putina-10731023.html Посилання скопійоване

Трамп розраховував швидше закінчити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/news_kremlin

Що сказав Трамп:

Проводити операцію з захоплення Путіна навряд чи доведеться

США розчаровані тим, що війна в Україні триває

Росія втрачає багато військових. а її економіка в поганому стані

США нещодавно провели операцію із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Після цього у журналістів виникло питання, чи не планує американський президент подібну операцію з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Дональд Трамп відповів на це питання під час зустрічі з керівниками нафтогазових компаній, відео якої опублікував Білий дім.

відео дня

Чи планує Трамп захопити Путіна

Американський президент не дав чіткої відповіді, лише заявив, що "не думає, що в цьому буде потреба".

"У мене завжди були чудові стосунки з ним (Путіним - Главред). Але я дуже розчарований, адже врегулював вісім воєн і думав, що зупинити цю війну буде не так складно. І я не знаю, чи ви в курсі, але за останній місяць вони втратили 31 тисячу людей, багато з них — російські солдати, а російська економіка перебуває у поганому стані. Думаю, зрештою ми вирішимо це", - наголосив Трамп.

Він також додав, що йому шкода, що питання війни в Україні не вдалося вирішити швидко і багато людей досі гинуть.

Чи зможе Путін торгуватися з Трампом щодо України - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного експерта Максима Розумного, у США і країни-агресорки Росії збігаються інтереси щодо Венесуели і Гренландії. Тому виникає побоювання, що Володимир Путін може цим скористатися.

Гренландія / Інфографіка: Главред

Однак навряд чи главі Кремля вдасться використати ці питання, як предмет торгу з очільником США Дональдом Трампом в обмін на поступки по Україні. Щонайменше тому, що президент США має дуже обмежений набір інструментів, які він може запропонувати Путіну.

Операція США в Венесуелі - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що на початку січня президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро і його дружину.

Після цього ЗМІ написали, що захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро американськими силами стало серйозним геополітичним ударом для Кремля, який ризикує втратити одного з ключових союзників у Латинській Америці та зіткнутися з потенційними втратами в енергетичній сфері.

А в Міністерстві закордонних справ країни-агресорки Росії засудили військову операцію Сполучених Штатів проти Венесуели з повалення режиму Ніколаса Мадуро.

Більше новин:

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред