Чому 11 січня потрібно уникати використання гострих предметів: яке свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 11 січня
- Що можна і не можна робити 11 січня
- Прикмети 11 січня
У неділю, 11 січня, в православному календарі день пам'яті святого преподобного Теодосія Великого. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Теодосій Великий - один з видатних подвижників християнської аскетичної традиції, який жив у V-VI століттях і залишив глибокий слід в історії чернецтва і духовного життя Східної Церкви. Його діяльність і духовна наука стали основою для розвитку чернецтва на Близькому Сході і Візантійській імперії.
Народився Теодосій наприкінці V століття в Константинополі або його околицях, в християнській родині, де з раннього віку прищеплювали любов до Бога і духовної дисципліни. Ще юнаком він відчув покликання до чернечого життя і вступив до монастиря, де під керівництвом досвідчених духовних наставників почав шлях аскетичного вдосконалення.
Відомо, що преподобний Теодосій Великий прагнув до суворого споглядального життя і глибокої молитви. Він заснував кілька монастирів, серед яких особливо відомий монастир на Святій Горі (Йорданській пустелі), що став центром духовного навчання і місцем життя для численних учнів. Його монастирська спільнота відрізнялася суворим дотриманням правил, працею і молитвою, що сприяло формуванню єдності і духовної глибини чернечого життя.
Преподобний Теодосій Великий відрізнявся великою духовною мудрістю. Він залишив численні настанови щодо подолання пристрастей, збереження внутрішньої чистоти і любові до ближніх. Особливо підкреслював значення смирення, терпіння і постійної молитви як засобів наближення до Бога. Його духовна спадщина надихала наступні покоління ченців і мирян, які шукали духовного очищення і внутрішнього спокою.
Прикмети 11 січня
- Північний вітер і безхмарне небо віщують сильні морози.
- Шум у лісі (дерева, листя) - за повір'ям, це знак майбутніх теплих днів.
- Хмари низько над горизонтом - до сильного холоду.
Що не можна робити 11 січня
За народними прикметами в цей день існують певні заборони. Не радять давати гроші в борг - кажуть, що інакше весь рік людина ризикує провести в борговій ямі. Слід уникати використання гострих або колючих предметів, щоб не поранитися, а також утриматися від далеких поїздок, які можуть виявитися невдалими. До того ж у давнину вірили, що Теодосій - небезпечний день для застуди: якщо підхопити холод, вилікуватися буде важко.
Що можна робити 11 січня
У православне свято віруючі звертаються до преподобного Теодосія з молитвами, просячи його підтримки в сімейних справах. Святого вважають захисником літніх і нужденних, а також тих, хто шукає свій життєвий шлях і потребує духовного керівництва.
