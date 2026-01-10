Чому 11 січня потрібно уникати використання гострих предметів: яке свято

11 січня слід уникати використання гострих або колючих предметів, щоб не поранитися.

Яке 11 січня свято / колаж: Главред, фото: УНІАН, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 11 січня

Що можна і не можна робити 11 січня

Прикмети 11 січня

У неділю, 11 січня, в православному календарі день пам'яті святого преподобного Теодосія Великого. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Теодосій Великий - один з видатних подвижників християнської аскетичної традиції, який жив у V-VI століттях і залишив глибокий слід в історії чернецтва і духовного життя Східної Церкви. Його діяльність і духовна наука стали основою для розвитку чернецтва на Близькому Сході і Візантійській імперії.

Народився Теодосій наприкінці V століття в Константинополі або його околицях, в християнській родині, де з раннього віку прищеплювали любов до Бога і духовної дисципліни. Ще юнаком він відчув покликання до чернечого життя і вступив до монастиря, де під керівництвом досвідчених духовних наставників почав шлях аскетичного вдосконалення.

Відомо, що преподобний Теодосій Великий прагнув до суворого споглядального життя і глибокої молитви. Він заснував кілька монастирів, серед яких особливо відомий монастир на Святій Горі (Йорданській пустелі), що став центром духовного навчання і місцем життя для численних учнів. Його монастирська спільнота відрізнялася суворим дотриманням правил, працею і молитвою, що сприяло формуванню єдності і духовної глибини чернечого життя.

Преподобний Теодосій Великий відрізнявся великою духовною мудрістю. Він залишив численні настанови щодо подолання пристрастей, збереження внутрішньої чистоти і любові до ближніх. Особливо підкреслював значення смирення, терпіння і постійної молитви як засобів наближення до Бога. Його духовна спадщина надихала наступні покоління ченців і мирян, які шукали духовного очищення і внутрішнього спокою.

Прикмети 11 січня

Північний вітер і безхмарне небо віщують сильні морози.

Шум у лісі (дерева, листя) - за повір'ям, це знак майбутніх теплих днів.

Хмари низько над горизонтом - до сильного холоду.

Що не можна робити 11 січня

За народними прикметами в цей день існують певні заборони. Не радять давати гроші в борг - кажуть, що інакше весь рік людина ризикує провести в борговій ямі. Слід уникати використання гострих або колючих предметів, щоб не поранитися, а також утриматися від далеких поїздок, які можуть виявитися невдалими. До того ж у давнину вірили, що Теодосій - небезпечний день для застуди: якщо підхопити холод, вилікуватися буде важко.

Що можна робити 11 січня

У православне свято віруючі звертаються до преподобного Теодосія з молитвами, просячи його підтримки в сімейних справах. Святого вважають захисником літніх і нужденних, а також тих, хто шукає свій життєвий шлях і потребує духовного керівництва.

