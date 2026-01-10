Аліна Гросу вагітна первістком: фото і відео

Українська співачка Аліна Гросу вагітна своєю першою дитиною від загадкового чоловіка.

Аліна Гросу вагітна первістком / Колаж Главред, фото Instagram/alina_grosu

Як стало відомо про вагітність співачки

Як вона зараз виглядає

Українська відома співачка Аліна Гросу, яка приховує свого чоловіка, таки вагітна первістком.

Про це стало відомо завдяки анонсу нової пісні співачки, який вона змушена була відкласти через чергову терористичну атаку Росії по Україні.

Аліна Гросу зробила важливе оголошення / Фото Instagram/alinagrosu

Тим часом, реклама в соціальній мережі Instagram все ж вийшла її реклама з анонсом пісні на Apple Music. На відео можна побачити пристойний животик співачки.

Співачка Аліна Гросу вагітна:

Аліна Гросу вагітна / Скріншот

Аліна Гросу чекає на дитину / Скріншот

Аліна Гросу вагітна - що відомо

Раніше в мережі з'явилося фото Аліни Гросу в одному з супермаркетів США. На фото було чітко помітно округлий живіт співачки. Втім, команда Гросу відмовилася коментувати ці фото, очевидно готуючись до гучного оголошення співачки.

Гросу зняли з животом / Фото Беспалова

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

Про особу: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.

Перший коханий Гросу – московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

