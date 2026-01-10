Аліна Гросу вагітна первістком: фото і відео

Коротко:
- Як стало відомо про вагітність співачки
- Як вона зараз виглядає
Українська відома співачка Аліна Гросу, яка приховує свого чоловіка, таки вагітна первістком.
Про це стало відомо завдяки анонсу нової пісні співачки, який вона змушена була відкласти через чергову терористичну атаку Росії по Україні.
Тим часом, реклама в соціальній мережі Instagram все ж вийшла її реклама з анонсом пісні на Apple Music. На відео можна побачити пристойний животик співачки.
Співачка Аліна Гросу вагітна:
Аліна Гросу вагітна - що відомо
Раніше в мережі з'явилося фото Аліни Гросу в одному з супермаркетів США. На фото було чітко помітно округлий живіт співачки. Втім, команда Гросу відмовилася коментувати ці фото, очевидно готуючись до гучного оголошення співачки.
Про особу: Аліна Гросу
Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.
Перший коханий Гросу – московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.
