"Мене використовували": Бужинська терміново звернулася до шанувальників

- Катерина Бужинська звинуватила в непорядній поведінці Михайла Грицкана
- Що сталося між артистами
Відома українська співачка Катерина Бужинська, яка вже тривалий час проходить лікування ока після травми, звернулася до фанатів із терміновим повідомленням. У своєму Facebook артистка заявила, що розриває співпрацю з Михайлом Грицканом.
За словами Бужинської, вона зіткнулася з непорядністю з боку колеги. У той час, коли вона потребувала відпочинку і лікування, Грицкан вирішив переманити до себе частину її колективу. Артистка відчула себе використаною і вирішила чесно розповісти шанувальникам про ситуацію.
"Моя співпраця з Михайлом Грицканом завершена. На жаль, я зіткнулася з непорядністю. У той момент, коли один з членів команди хворіє і потребує підтримки, інша людина обирає шлях особистої вигоди, йде по головах, будує власну славу і навіть переманює мій колектив. Мене використовували заради своєї популярності", — повідомила Катерина.
Артистка поділилася, що в складний момент її залишили наодинці з проблемами, в той час як творчий партнер продовжував користуватися плодами її праці. Незважаючи на те, що сталося, співачка подякувала Михайлу за спільний творчий шлях.
"Особливо боляче усвідомлювати, коли тебе використовують у власних цілях, а в складний період просто залишають один на один з проблемами. Моя праця, сили і щирість були вкладені не заради цього. Незважаючи на все, я вдячна за наші спільні пісні і творчі моменти. Щиро бажаю натхнення і успіху в подальшій роботі", — підсумувала Бужинська.
Про особу: Катерина Бужинська
Катерина Бужинська — українська співачка, меццо-сопрано (альт), лауреат численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі в 1998 році, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів з 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською мовами.
