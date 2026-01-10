"Мене використовували": Бужинська терміново звернулася до шанувальників

Співачка Катерина Бужинська розповіла про непорядність відомого співака.

Катерина Бужинська - стосунки з Михайлом Грицканом / колаж: Главред, фото: facebook.com, Катерина Бужинська

Катерина Бужинська звинуватила в непорядній поведінці Михайла Грицкана

Що сталося між артистами

Відома українська співачка Катерина Бужинська, яка вже тривалий час проходить лікування ока після травми, звернулася до фанатів із терміновим повідомленням. У своєму Facebook артистка заявила, що розриває співпрацю з Михайлом Грицканом.

За словами Бужинської, вона зіткнулася з непорядністю з боку колеги. У той час, коли вона потребувала відпочинку і лікування, Грицкан вирішив переманити до себе частину її колективу. Артистка відчула себе використаною і вирішила чесно розповісти шанувальникам про ситуацію.

Катерина Бужинська з Михайлом Грицканом / фото: facebook.com, Катерина Бужинська

"Моя співпраця з Михайлом Грицканом завершена. На жаль, я зіткнулася з непорядністю. У той момент, коли один з членів команди хворіє і потребує підтримки, інша людина обирає шлях особистої вигоди, йде по головах, будує власну славу і навіть переманює мій колектив. Мене використовували заради своєї популярності", — повідомила Катерина.

Артистка поділилася, що в складний момент її залишили наодинці з проблемами, в той час як творчий партнер продовжував користуватися плодами її праці. Незважаючи на те, що сталося, співачка подякувала Михайлу за спільний творчий шлях.

Катерина Бужинська в лікарні / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

"Особливо боляче усвідомлювати, коли тебе використовують у власних цілях, а в складний період просто залишають один на один з проблемами. Моя праця, сили і щирість були вкладені не заради цього. Незважаючи на все, я вдячна за наші спільні пісні і творчі моменти. Щиро бажаю натхнення і успіху в подальшій роботі", — підсумувала Бужинська.

Катерина Бужинська / інфографіка: Главред

Про особу: Катерина Бужинська Катерина Бужинська — українська співачка, меццо-сопрано (альт), лауреат численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі в 1998 році, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів з 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською мовами.

