Світлана Захарова не зможе виступити на європейській сцені.

Світлана Захарова - прима Большого театру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Захарова

Балерині-путіністці Світлані Захаровій відзначили виступи в Італії

Чому це сталося

Відома російська балерина Світлана Захарова, родом з Луцька, зіткнулася з серйозними проблемами в Італії. Як повідомляє флорентійський театр Maggio Musicale Fiorentino, де мали відбутися виступи балерини, всі заходи за її участю були скасовані.

Театр "тимчасово призупинив" перформанс путіністки через "міжнародну напругу, яка може поставити під загрозу успішне проведення вистави".

Світлана Захарова - довірена особа Володимира Путіна / фото: instagram.com, Світлана Захарова

До скасування виступів Захарової доклали руку українські дипломати: представники Посольства України в Італії раніше закликали мера Флоренції посприяти скасуванню перформансів балерини. Як виявилося, міжнародний резонанс спрацював, і Світлана не зможе виступити на італійській землі.

Раніше зусиллями українських дипломатів вдалося зірвати гастролі путіністки в Республіці Словенія. Балерина мала виступити в Любляні, проте перформанс був скасований.

Світлана Захарова балерина / фото: instagram.com, Світлана Захарова

Хто така Світлана Захарова

Світлана Захарова — яскравий представник культурних діячів, які просувають "русский мир" своєю творчістю. Балерина народилася в Луцьку, проте покинула Україну заради роботи у Большому театрі. Кар'єра путіністки склалася настільки вдало, що вона стала членом партії "Єдина Росія". Захарова відкрито підтримала вторгнення РФ в Україну в 2014 році, а в 2024 році за заслуги перед кремлівським режимом стала довіреною особою диктатора Володимира Путіна.

