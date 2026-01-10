Британські миротворці в Україні: скільки Лондон витратить на розгортання військ

Великобританія витратить $270 мільйонів на розгортання військ в Україні.

Британія витратить $270 мільйонів на розгортання військ в Україні / колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Коротко:

Гроші витратять на модернізацію транспортних засобів і систем зв'язку

Чисельність британського контингенту не підтверджена

Великобританія виділить $270 млн на фінансування підготовки до розгортання військ в Україні. Раніше Лондон пообіцяв Україні відправити своїх миротворців у разі припинення вогню.

Як пише Reuters, відвідавши Київ, міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що гроші будуть витрачені на модернізацію транспортних засобів і систем зв'язку, а також на захист від дронів і на забезпечення готовності миротворців до розгортання.

"Ми різко збільшуємо інвестиції в підготовку, забезпечуючи готовність британських збройних сил до розгортання... в Україні, оскільки безпека України означає безпеку Великобританії", - прокоментував Хілі.

Примітно, що ця заява з'явилася на тлі новин про те, що РФ вдарила по Україні потужною гіперзвуковою ракетою "Орешник", що, на думку європейських союзників Києва, було спробою залякати їх і відрадити від підтримки України.

Хілі, який побував на місці прильоту дрона в багатоповерхівку на Дарниці, заявив, що фінансування підготовки миротворців показує, що уряд "нарощує інвестиції" в допомогу Україні.

"Ці капітальні витрати фінансуються з основного оборонного бюджету і посилають чіткий сигнал союзникам і противникам про намір Великої Британії очолити багатонаціональні сили і виконати обіцянки щодо забезпечення миру в Україні", - йдеться в заяві Міністерства оборони.

Крім того, Хілі повідомив, що випуск безпілотників-перехоплювачів "Восьминіг", створених на базі української розробки, але вироблених у Великій Британії, розпочнеться в січні.

Передбачається, що Велика Британія щомісяця відправлятиме тисячі таких безпілотників ЗСУ, щоб допомогти захиститися від російських повітряних атак.

Чисельність британського контингенту не підтверджена

Як зазначило видання The Telegraph, наразі чисельність британського контингенту не підтверджена. Однак джерела стверджують, що вона може становити до 7500 військових, хоча це заперечується, оскільки деякі чиновники британського Міноборони хочуть, щоб контингент був меншим.

Критики побоюються, що Великобританії буде важко підтримувати таку місію, оскільки армія скоротилася до найменшого розміру за більш ніж 200 років, налічуючи близько 71 тис. повністю підготовлених, штатних солдатів.

Колишній глава армії Лорд Даннатт заявив, що Великобританії потрібно набрати як мінімум 10 тис. військовослужбовців, щоб достатньо збільшити чисельність для підтримки "безстрокової" миротворчої місії в Україні.

Дата розгортання контингенту поки не визначена, вона залежить від згоди російського диктатора Володимира Путіна на припинення вогню.

"Схоже, це малоймовірно найближчим часом", - констатувало видання.

Західні війська в Україні

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що зараз обговорюється варіант з розміщенням на території України європейського військового контингенту, але це не гарантія безпеки, а сили стримування.

Він зазначив, що європейські війська не будуть стояти по лінії фронту і не будуть виступати військовим щитом для України.

Відправлення військ в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш говорив, що Польща готова підтримати союзників у разі прийняття ними рішення направити військові контингенти в Україну, надавши необхідну інфраструктуру і логістику. У той же час польські військовослужбовці безпосередньо в місії брати участь не будуть.

У той же час, міністр оборони Джон Хілі заявив, що Велика Британія готова відправити в Україну свої війська, але тільки після досягнення перемир'я з Росією.

Країни Європи, які згодні брати участь у військовій компоненті "коаліції бажаючих", можуть розгорнути до 15 тисяч своїх військових в Україні протягом перших шести місяців після завершення війни. Про це повідомляє Welt з посиланням на джерела в Брюсселі.

