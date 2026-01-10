Рус
Трамп і Зеленський у Давосі підпишуть угоду на $800 млрд - The Telegraph

Віталій Кірсанов
10 січня 2026, 10:30
337
План процвітання спрямований на залучення близько 800 мільярдів доларів протягом десяти років для відновлення України та перезапуску її економіки.
Трамп і Зеленський у Давосі підпишуть угоду на $800 млрд
Трамп і Зеленський у Давосі підпишуть угоду на $800 млрд / колаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Коротко:

  • Про угоду відомо небагато
  • В ЄС закликали Зеленського не поспішати з переговорами з президентом США

Володимир Зеленський і Дональд Трамп планують підписати угоду про "процвітання" і післявоєнне відновлення України на суму 800 мільярдів доларів на зустрічі світових лідерів у Давосі. Про це пише The Telegraph, посилаючись на свої джерела.

За даними видання, президент України сподівався наступного тижня відправитися до Білого дому, щоб завершити як план економічного процвітання, так і угоду про післявоєнні гарантії безпеки.

відео дня

"Однак його європейські прихильники з "коаліції бажаючих" відрадили його від поїздки і запропонували Всесвітній економічний форум як більш підходящу альтернативу для зустрічі з Трампом. За словами чиновників, план полягав у тому, щоб використовувати зустріч для завершення економічної угоди – ключового розділу пропозиції щодо припинення війни з Росією", – йдеться в статті.

Відзначається, що чиновники ЄС, які беруть участь у мирних переговорах, закликали Зеленського не поспішати з переговорами з президентом США, оскільки вони вважають, що в даний час він підтримує їхнє прагнення завершити війну на вигідних для Києва умовах.

План процвітання спрямований на залучення близько 800 мільярдів доларів протягом десяти років для відновлення України і перезапуску її економіки.

"Київ сподівається, що, якщо запропонувати Вашингтону частку в післявоєнному відновленні, особливо в проектах, до яких Трамп міг би поставитися прихильно, президент США буде більш схильний надати надійні гарантії безпеки", - йдеться в повідомленні.

Угода побудована навколо підписаної минулого року угоди про корисні копалини, яка надала американським інвесторам преференційний доступ до майбутніх гірничодобувних проектів в Україні. Стів Віткофф, посланець Трампа з питань миру, привітав угоду як найважливішу частину загального пакету заходів щодо припинення вогню, який він вів протягом останніх кількох місяців.

"Однак про угоду відомо небагато, і, на відміну від мирного плану з 20 пунктів, вона не була оприлюднена", - підкреслює The Telegraph.

Неясно, чи буде підписана в Давосі угода, яка відкриває шлях для "сил забезпечення" на чолі з Великобританією і Францією. Однак європейські джерела відзначають явну зміну у відносинах з Білим домом, при цьому один високопоставлений чиновник назвав Віткоффа "зміненою людиною", маючи на увазі попередні звинувачення в його проросійських поглядах.

При цьому, незважаючи на поліпшення відносин між Вашингтоном, європейськими столицями і Києвом, інсайдери як і раніше не впевнені в готовності Володимира Путіна припинити вторгнення.

Коли може бути досягнуто мирної угоди: думка експерта

Поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу і не можуть привести до реальних результатів. Таку оцінку в коментарі для Главреда дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, ключова проблема - невідповідний склад делегацій і формат зустрічей.

Експерт вважає, що гіпотетично уявити підписання документа про остаточне врегулювання можна лише в 2026 році. Для цього, на його думку, повинні збігтися кілька факторів: поступки з боку України, вичерпання ресурсів Росії та тиск з боку можливої адміністрації Трампа.

"Приблизно з квітня 2026-го можна очікувати серйозних переговорів на цю тему", - уточнив він.

Гарантії безпеки для України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у разі введення режиму припинення вогню чисельність миротворчих сил в Україні може становити від 15 до 20 тисяч військовослужбовців.

Європейські лідери разом з представниками США намагаються фіналізувати домовленості щодо гарантій безпеки, які передбачають, зокрема, можливу присутність американських військових в Україні для забезпечення стабільності будь-якої мирної угоди. За інформацією Bloomberg, джерела зазначають, що переговори в Парижі у вівторок, 6 січня, будуть зосереджені на поєднанні ініціатив, нещодавно запропонованих Вашингтоном, з планами так званої коаліції бажаючих.

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф переконаний, що якщо президент США Дональд Трамп публічно заявить про готовність надати Україні гарантії безпеки, ці зобов'язання будуть мати реальне втілення.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph, який тепер перейменований в www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений в 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макету сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини США Володимир Зеленський Давос Дональд Трамп Всесвітній економічний форум у Давосі Трамп новини Фронт
