Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ: скільки людей повернулося додому

Проведено черговий обмін полонених

Україна звільнила п'ятьох громадян, які перебували в полоні у російських солдат, повідомляє Головне управління розвідки.

"Сьогодні координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулися п'ятеро громадян України. Всі звільнені - цивільні особи, які незаконно утримувані окупаційними військами", - сказано в повідомленні ГУР.

Зазначається, що троє мирних людей потрапили до полону під час окупації російськими військами Гостомеля Київської області.

Крім обміну полоненими, ГУР вдалося повернути тіло загиблого українського військового.

Евакуація з Азовсталі

16 травня із заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу у Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

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