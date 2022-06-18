УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ: скільки людей повернулося додому

18 червня 2022, 19:17

Сьогодні координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5.

полонені російські військові
Проведено черговий обмін полонених

Україна звільнила п'ятьох громадян, які перебували в полоні у російських солдат, повідомляє Головне управління розвідки.

"Сьогодні координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулися п'ятеро громадян України. Всі звільнені - цивільні особи, які незаконно утримувані окупаційними військами", - сказано в повідомленні ГУР.

Зазначається, що троє мирних людей потрапили до полону під час окупації російськими військами Гостомеля Київської області.

Крім обміну полоненими, ГУР вдалося повернути тіло загиблого українського військового.

Евакуація з Азовсталі

16 травня із заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу у Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

Читайте також:

війна в Україні ГУР обмін полоненими
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:35

Мінус 40 агресорів з офіцерами: ЗСУ влучно знищили ворожий командний пункт на Харківщині

19:17

Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ: скільки людей повернулося додому

19:09

"Не тобі вирішувати долю України": український журналіст жорстко звернувся до ПутінаВідео

18:47

"Готові до будь-якого сценарію": Україна не виключає варіант застосування РФ ядерної зброї - ДаниловВідео

18:34

Вивозять сотнею вантажівок: росіяни під Запоріжжям вкрали великий вантаж українського зерна

Реклама
18:30

У РНБО розповіли про замахи на Зеленського від початку війниВідео

18:17

День, що приніс печалі Росії, або Як Китай відмовив Путіну в підтримці через війнуПогляд

18:07

Без мила в душу: 4 знака зодіаку, які не відрізняються почуттям тактуВідео

17:57

"Воювати не збираємося": у Міноборони Білорусі прокоментували можливий напад на УкраїнуВідео

17:57

Взяти до 1 вересня: російська пропагандистка Симоньян розмріялася про захоплення Миколаєва

17:15

В Україні через війну щодня гинуть двоє дітей: Олена Зеленська потужно звернулася до ЗаходуВідео

17:06

У Херсоні окупанти збираються заселяти ФСБ-шників у квартири місцевих жителівВідео

16:59

Окупанти вивезуть мешканців Сєвєродонецька в захоплені райони - британська розвідка

16:47

"Чи буде з ким говорити": Медведєв про відновлення переговорів України з РФВідео

16:20

Пентагон виклав у Мережу повний список зброї, яка була передана ЗСУВідео

16:20

Закривавлені та обгорілі тіла окупантів везуть у Херсон "КамАЗами"Відео

16:06

Не можуть поділити "владу": на Херсонщині окупанти влаштували криваві розбірки

15:42

Африканська спека по 33 градуси: Діденко розповіла, коли в Україні настане погодне "пекло"Відео

15:30

"Довоєнної ціни уже не буде": Данілов пояснив, що буде з пальним в УкраїніВідео

15:07

Україну можуть обстріляти ракетами перед можливим вторгненням Білорусі - ЖдановВідео

Реклама
15:05

Україна перемогла і заслуговує провести Євробачення 2023 - прем'єр ДжонсонВідео

14:42

ЗСУ звільнятимуть Херсонщину: мешканців області закликали виїхати навіть через КримВідео

14:35

Зрадила свою дитину: на Донеччині колаборантка здала сина-військового в полон до окупантів

14:34

США та їхні союзники готуються до затяжної війни в Україні - The Washington Post

13:58

Пропонували припинити опір РФ: деякі держави готові пожертвувати Україною заради зерна – Кулеба

13:54

Потужний вибух в окупованому Херсоні: партизани підірвали авто колаборанта-начальника в'язниці - ЗМІ

13:41

ЗСУ потужно влупили по позиціям ворога та знищили бронетехніку росіянВідео

13:29

Голуби, яструби та клоуни Кремля: як Путін заганяє себе у глухий кутПогляд

13:25

РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу: перші подробиці

13:00

Гороскоп на завтра 19 червня 2022: Овнам - серйозна сварка, Дівам - неприємності, Рибам - везінняВідео

12:56

Польща може закрити небо над Заходом України: за якої умови

12:44

НАТО потрібно готуватись до застосування ядерної зброї - німецький генералВідео

12:15

"Прибрали непотріб з неба": бійці ЗСУ збили з ПЗРК російський літак на ДонбасіВідео

12:12

Коли запрацює ленд-ліз: в РНБО озвучили терміниВідео

11:59

Це буде кінець для Лукашенка: армія Білорусі може відмовитись наступати на Україну - ЖдановВідео

11:39

Данілов спростував заяви про 1000 загиблих бійців ЗСУ за день: "У них немає доступу до таких даних"Відео

11:22

Меркель не виключила, що може бути посередником у переговорах України та РФ

10:58

Україну заллє дощами: синоптики попередили про потужні грози у половині областей

10:32

Гороскоп на сьогодні 18 червня 2022: Близнюкам - зміни на краще, Скорпіонам - успіх, Водоліям - погані сниВідео

10:24

Коли ЗСУ зміцнить позиції на фронті: Арахамія назвав місяць можливого відновлення переговорів з РФВідео

Реклама
10:22

РФ готує нову атаку на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а ЗСУ пішли в контрнаступ під Ізюмом - ISW

10:05

Росія дотрезвонилася: як Зеленський відшмагав Путіна ЄвропоюПогляд

09:50

Стали відомі імена ще 8 бучанських катів із Пскова: троє із них уже мертвіВідео

09:19

Коли настане перелом у війні: Жданов спрогнозував терміни

08:39

ЗСУ націлені прорватися в тил військ РФ на Слов'янському напрямку – ГенштабВідео

08:34

На Донбасі загинув у ДТП комбат терористів "Куля"

08:01

США передумали продавати Україні потужні ударні дрони MQ-1C Grey Eagle: у чому причина

07:21

Ракетні удари по Кременчуку: РФ вдарила по НПЗ та інших об'єктах інфраструктури

07:03

Чому Путіну поки що не виписують квиток до Гааги та не ставлять до стінкиПогляд

07:00

День дільничного інспектора України - чіткі привітання, картинки і листівки до свята

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти