Там є азовці: Україна та РФ провели обмін тілами загиблих військових

Росія передала Україні тіла загиблих захисників Азовсталі / twitter.com/Kozatsky_D / полк "Азов"

Україна і Росія провели обмін тілами загиблих військових. Загалом було обміняно 160 тел.серед загиблих є бійці полку "Азов". Про це заявила прес-секретар полку Ганна Головко, повідомляє Associated Press.

До Києва були передані тіла українських військових, які загинули під час боїв на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Обмін стався в Запорізькій області. За даними Головко, 52 людини були військовими "Азова". Це підтвердив і колишній командир полку Максим Жорін.

Мати одного із загиблих розповіла, що їй подзвонили з полку" Азов " і повідомили, що тіло її сина може бути серед тих, яких передали Києву.

Варто відмітить, що зараз будуть проводити аналіз ДНК для ідентифікації останків.

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Евакуація з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки Захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

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