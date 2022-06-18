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"Прибрали непотріб з неба": бійці ЗСУ збили з ПЗРК російський літак на Донбасі

18 червня 2022, 12:15

Українські бійці поцілили у повітряне судно з "Ігли", після чого ворожий літак впав "гучно і яскраво".

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Бійці ЗСУ збили з ПЗРК російський літак на Донбасі/ ДШВ ВСУ

Українські воїни знищили на Донбасі російський літак Су-25.

Воїни поцілили у вороже повітряне судно з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла". Про це повідомляє 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Facebook.

Українські бійці зазначають, що очищають від окупантів не тільки землю, а й небо.

"Ми знову на Донеччині. І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше", – йдеться у повідомленні.

Воїни ЗСУ наголосили, що ворожий літак впав "гучно і яскраво".

"СУ-25 рашистів вирішив поцікавитись: "А хто тут?" Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба. А з руками в нас все гаразд", – зазначається у повідомленні.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяви, які звучали з вуст різних діячів, що нібито на фронті щодня гинуть 200-300, а то й 1000 українських воїнів. Він сказав, що ці діячі навіть не мають доступу до такої інформації і що такими заявами не можна розкидатися.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські воїни за добу знищили на фронті близько 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Українські воїни на Харківському напрямку націлені на те, щоб прорватися у тил військ окупантів, які діють на Слов’янському напрямку.

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