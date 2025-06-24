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До 700 "Шахедів": у ЗСУ назвали терміни початку потужніших атак РФ по Україні

Віталій Кірсанов
24 червня 2025, 00:08
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За даними розвідки, у вересні ворог вийде на потужності виробництва до 600-700 "Шахедів" на добу.
У ЗСУ назвали терміни початку потужніших атак РФ по Україні
У ЗСУ назвали терміни початку більш потужних атак РФ по Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

  • Ворог намагається обходити систему ППО України
  • Більшість "Шахедів" влучатимуть у цілі

Російська сторона суттєво збільшила кількість "Шахедів", якими атакує Україну. Про це розповів командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський, пише РБК-Україна.

"Зараз стало більше у них "Шахедів". Ми розуміємо, що ворог маневрує своїми засобами БПЛА таким чином, щоб обходити наші системи протиповітряної оборони, наші системи РЛС. Їхня розвідка, радіоелектронна розвідка також працює, тому ми можемо бачити "Шахеди", які летять на висоті, умовно, 200 метрів, а можемо бачити "Шахеди", які піднімаються на висоту 4,5 км, 4,2 км. І це все надалі буде тільки модернізуватися", - розповів Ярославський.

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Він зазначив, що за даними нашої розвідки, десь у вересні ворог вийде на потужності виробництва до 600-700 "Шахедів" на добу.

"Тобто, з висотою, яку я вам зазначив, з потужностями по виробництву, ми можемо очікувати вже у вересні кожні два дні на Харків, на Київ чи інші міста 300-400 шахедів. З урахуванням усіх обставин більшість із них буде влучати в цілі", - наголосив він.

До 700 'Шахедів': у ЗСУ назвали терміни початку потужніших атак РФ по Україні
Інфографіка: Главред

Чим можна збивати "Шахеди"

Як раніше повідомляв Главред, лазерна зброя хоч і вважається перспективною, але вона навряд чи зможе кардинально змінити ситуацію з масованими ударами дронів по Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Українська легкомоторна авіація могла б стати чудовим засобом для боротьби з "Шахедами". Легкі ракети можуть знищувати ціль на відстані 3-5 км. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів типу Shahed-136 та їхніх імітаторів. За добу російські окупанти можуть максимально запустити по Україні до 500 безпілотників. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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