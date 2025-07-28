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Україну атакуватимуть реактивні "Шахеди": Федоров розкрив плани окупантів

Віталій Кірсанов
28 липня 2025, 20:36
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Сьогоднішні ефективні системи перехоплення "Шахедів" можуть стати недостатніми вже завтра, зазначив міністр.
Україну атакуватимуть реактивні
Україну атакуватимуть реактивні "Шахеди" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росія почне масово використовувати реактивні дрони
  • Україна має шукати відповіді на нові загрози

Армія РФ почала впроваджувати технології, які дозволяють "Шахедам" ефективніше уникати українських дронів-перехоплювачів. Про це повідомив перший віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що розвиток дронових технологій у сучасній війні відбувається стрімко, змінюється тактика, з'являються нові рішення, і Україна має діяти на випередження.

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"Ми щодня адаптуємо тактику, адже ворог швидко вчиться і вдосконалює дрони. Уже інтегрують нові технічні можливості, які дозволяють "Шахедам" обходити наші перехоплювачі", - заявив Федоров.

За його прогнозами, у найближчому майбутньому Росія почне масово використовувати реактивні дрони, тому Україна вже зараз має шукати відповідь на ці загрози. Він також додав, що сьогоднішні ефективні системи перехоплення можуть стати недостатніми вже завтра.

Наразі, за словами міністра, Україна уклала контракти з щонайменше чотирма технологічними компаніями, які займаються створенням сучасних перехоплювачів.

"Є проривні технології, які раніше займали б роки розробки, а ми вже їх запускаємо у виробництво. Тепер головне масштабувати ці рішення", - пояснив Федоров.

Водночас він наголосив, що Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру і підприємства, що займаються виробництвом БПЛА. Через це українському бізнесу доводиться регулярно змінювати локації, працювати над захистом виробництва, а держава всіляко сприяє цьому процесу.

Чим можна збивати "Шахеди"

Як раніше повідомляв Главред, лазерна зброя хоч і вважається перспективною, але вона навряд чи зможе кардинально змінити ситуацію з масованими ударами дронів по Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Українська легкомоторна авіація могла б стати чудовим засобом для боротьби з "Шахедами". Легкі ракети можуть знищувати ціль на відстані 3-5 км. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів типу Shahed-136 та їхніх імітаторів. За добу російські окупанти можуть максимально запустити по Україні до 500 безпілотників. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Про особистість: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напряму. Керівник digital-напрямку передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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