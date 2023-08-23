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Скільки "Ланцетів" РФ виробляє щомісяця: експерт спростував головну "страшилку"

Яна Ставська
23 серпня 2023, 16:32 оновлено 23 серпня, 16:44
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Росіяни виробляють БПЛА, використовуючи китайську електроніку.
Ланцет
"Ланцет" - небезпечна зброя, але водночас і медійна / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua

В Росії добре налагоджено виробництво дронів-камікадзе "Ланцет", але говорити про виготовлення тисяч одиниць щомісяця не можна, розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков.

Він, зокрема, зауважив, що росіяни використовували усі наявні засоби, щоби з міркувань пропаганди зняти так, щоб мала кількість "Ланцетів" вважалася астрономічною.

"І мова не тільки про дзеркала - наприклад, на стелажі з готовим озброєнням повісити по 1-2 зразки, коли там має вміщатися значно більше. Але при цьому поставити більше стелажів, за якими вже розкидати напівготові вироби і зробити картинку. Головне, що там було продемонстровано з того, що дозволяє оцінити реальну виробничу потужність - це навіть не кількість людей у білих халатах, яких вони туди нагнали", - висловився Катков.

Експерт зауважив, що виробництво озброєння - це в будь-якому випадку ручна праця, але росіяни показали лише два верстати з числовим програмним управлінням, які необхідні для виготовлення усіх металевих компонентів дрона.

При цьому виробництво "Ланцетів" впирається у китайську цивільну електроніку, що свідчить про потужний канал постачання запчастин з КНР.

"Вони не показали найголовнішого - кількості автоклавів, необхідних для запікання фюзеляжів. Тобто говорити про те, що їх виробляють тисячі щомісяця, об'єктивно не можна. Але і не можна говорити, що це виробництво - повна показуха. Тобто це виробництво працює - можливо, там мова йде про десятки щомісяця, можливо, близько сотні", - додав Катков.

Він же зауважив, що для Кремля БПЛА "Ланцет" стали вже медійною зброєю.

"Справа в тому, що для коригування вогню використовується БПЛА, який веде зйомку, і саме "Ланцет" знімає і передає картинку в режимі онлайн. Тобто, треба розуміти, що не кожен з епізодів, які демонструє Міноборони РФ по "Ланцету" - це результат знищення техніки. Це навіть не результат ураження цієї техніки, і ті ж відео спливають по кілька разів на місяць або зняті з різних ракурсів. Можливо, навіть повторюються, і удари завдаються повторно по ураженій техніці. Тобто, тут треба пропускати все через фільтр адекватності, проте тримати в голові, що "Ланцети" існують. І поки вони виробляються, найімовірніше, РФ буде намагатися масштабувати їхнє виробництво", - зазначив Катков.

Хто такий Олег Катков

Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express.

Втрати РФ у війні з Україною

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 258 820 окупантів, з них 480 за минулу добу.

Крім того, РФ мало не втратила чергову "пташку" у Чорному морі, коли намагалася вдарити по бойових катерах ЗСУ біля Зміїного. Інцидент трапився недалеко від "вишок Бойка".

В ході бою російська ракета впала в море, а українська - досягла цілі і вдарила по борту російської авіації. Окупантам довелося поспішати до найближчого аеродрому.

А ось російському Мі-8 не так пощастило. В результаті спецоперації ГУР росіяни приземлилися в Харківській області, майже весь склад екіпажу ліквідовано.

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