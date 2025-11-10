Рус
"Ми об'єднали всю державу": Путін "у тупиковій ситуації" - Зеленський

Віталій Кірсанов
10 листопада 2025, 13:13
Атаки на українську енергетику - одна зі спроб глави Кремля виправдати невдачі РФ на фронті, вважає Зеленський.
Путіну потрібно показувати, що він домінує
Що сказав Володимир Зеленський:

  • Ситуація схожа на патову для Путіна
  • Путіну потрібно показувати, що він домінує

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не має реальних успіхів на полі бою, тому намагається створити ілюзію домінування, зокрема за допомогою гібридних атак. Про це написав Зеленський у своєму Телеграм-каналі.

"Путін перебуває в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко, але ми у себе вдома і захищаємо своє. Суспільство захищає, військові захищають, усе тіло держави захищається від цього нападу. А в нього інша історія. Він - перше - інформаційно радикально налаштував своє суспільство до цього. Друге: він пообіцяв цілі, він їх не досяг, і тому йому потрібно показувати якісь досягнення", - заявив Зеленський.

Він пояснив, що атаки на українську енергетику - одна зі спроб глави Кремля виправдати невдачі РФ на фронті та створити напругу всередині українського суспільства.

"І чому небезпечні всі енергетичні атаки? Показати: дивись, це такий у мене (у Путіна) нібито був план, що ми там тиснемо зброєю, а тут ми атакуємо. І чому ці його атаки переходять у терористичні акти, гине цивільне населення, багато поранених, люди залишаються без електрики, без води? Тому що по-іншому створити напругу всередині нашого суспільства він не може. Він розуміє, що ми об'єднали всю державу, об'єднали всю Європу навколо нас, і це розірвати дуже складно. Він намагається це зробити", - наголосив президент України.

Зеленський додав, що Путіну потрібно показувати, що він домінує.

"Він хоче знайти якісь успішні для продажу в його суспільстві операції. Це дрони, або енергетична атака на нас, або кібератака на Німеччину, Велику Британію, Францію, або атака на вибір, політичний вибір, протягом виборів на ту чи іншу державу, де можуть прийти дуже праві представники, які, скажімо так, близькі за цінностями до сьогоднішнього Путіна. Це гібридна війна. І вона саме така. І це гібридна війна в Європі, де платить найбільше Україна. Тому що фізична війна - на нашій території", - резюмував глава Української держави.

Чи можуть у РФ позбутися Путіна - думка експерта

Соціолог і публіцист Ігор Ейдман вважає, що російська еліта може усунути Володимира Путіна, якщо відчує, що він більше не гарантує її безпеки і благополуччя.

"Російська верхівка повинна відчути страх за своє життя, тільки тоді вона може повалити Путіна", - підкреслив він у колонці на Главреді.

Ейдман переконаний, що удари ЗСУ по Москві можуть істотно вплинути на настрої російських високопосадовців, особливо якщо ціллю стануть будівлі на Рубльовці, Луб'янка, Міноборони або адміністрація президента РФ. На його думку, саме такі дії можуть змусити еліти задуматися над тим, щоб позбутися диктатора.

"Змусити Путіна припинити війну може тільки куля в лоб. Так, він може дещо пригальмувати, але воювати він буде постійно. Путін одержимий ідеєю зовнішньої експансії, і цікавить його не тільки Україна", - додав Ейдман.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив наприкінці вересня, що якщо президент України Володимир Зеленський готовий до перемовин із Володимиром Путіним, то має "приїхати до Москви". Раніше Зеленський повідомляв, що Путіну пропонували різні місця для переговорів, однак той відкинув їх усі, крім Москви.

Також Пєсков заявив, що між Києвом і Москвою нібито немає довіри, а переговори зірвалися "через Україну і провокації Європи". Він звинуватив Київ у небажанні мирного врегулювання і заявив, що ЄС нібито підштовхує Україну до продовження війни.

Як повідомляв Главред, Росія хотіла б якомога швидше завершити війну, але лише "після досягнення поставлених цілей". При цьому Москва нібито залишається "відкритою до політико-дипломатичного шляху врегулювання", заявив Дмитро Пєсков.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

