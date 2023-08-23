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Мі-8 РФ віз запчастини до "Сушок" окупантів, але сів в Україні: деталі операції ГУР

Олексій Тесля
23 серпня 2023, 15:47 оновлено 23 серпня, 16:22
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Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.
Мі-8
Мі-8 окупантів РФ опинився в руках України / Колаж: Главред, Фото: Українська правда , mil.ru

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов прокоментував інформацію про те, що військовий вертоліт Мі-8 російських окупантів приземлився в Україні.

"За попередніми даними така інформація є", - підкреслив Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

При цьому він запропонував дочекатися всіх передбачених дій для уточнення подробиць.

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"Трохи потрібно почекати. Ведеться робота з екіпажем, в тому числі. Все добре, новини будуть", - додав Юсов.

Як уточнює Українська правда з посиланням на дані джерел в ГУР, вертоліт Мі-8 збройних сил Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки України, яка тривала понад 6 місяців, а сам Мі-8 приземлився в Харківській області.

"Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що разом з пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить вертоліт. В результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.

"Пілот і його сім'я знаходяться в Україні, сім'ю заздалегідь вивезли з РФ. Мі-8 залишився в Україні разом з деталями до літаків-винищувачів, які повинен був доставити росіянам", - додало джерело в ГУР.

Також видання публікує фото вертольота РФ, який приземлився в Україні.

  • Мі-8 РФ сів в Україні
    Мі-8 РФ сів в Україні Українська правда
  • Мі-8 РФ сів в Україні
    Мі-8 РФ сів в Україні Українська правда
  • Мі-8 РФ сів в Україні
    Мі-8 РФ сів в Україні Українська правда
  • Мі-8 РФ сів в Україні
    Мі-8 РФ сів в Україні mil.ru

Раніше повідомлялося, що морпіхи ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52. Вороже повітряне судно українські військові збили з ПЗРК рано вранці 25 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ блискавично ліквідували вертоліт окупантів. У Генштабі Збройних сил України повідомили про успішне збиття ворожого вертольота українськими військовими.

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Ми-8 ГУР Військовий вертоліт війна Росії та України
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