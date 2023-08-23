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Планував напад і удари по Україні: названо прізвище наступника Суровікіна

Андрій Ганчук
23 серпня 2023, 15:56 оновлено 23 серпня, 16:04
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Сергій Суровікін, який потрапив в опалу після невдалого заколоту Пригожина, мовляв, звільнений "у зв'язку з переходом на іншу роботу", пишуть пропагандисти РФ.
Афзалов, Суровікін
Афзалов змінив Суровікіна на посаді головнокомандувача ВКС РФ - пропагандисти / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Тимчасово виконуючим обов'язки головнокомандувача повітряно-космічними силами агресора Росії призначений генерал Віктор Афзалов. Він замінить біля керма ВКС окупантів Сергія Суровікіна, якого, мовляв, "перевели на іншу роботу".

Як повідомили пропагандисти РИА Новости, наступником Суровікіна на посаді головнокомандувача ВКС РФ став його перший заступник – генерал Віктор Афзалов.

Згідно з даними, Афзалов особисто брав участь у процесі планування та організації повномасштабного військового вторгнення на територію України 24 лютого минулого року.

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Афзалов відповідав за удари по цивільних та енергооб'єктах України

Генерал окупантів був відповідальним за розробку стратегії авіаційних і ракетних ударів по об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури України. Крім того, Афзалов був виконуючим обов'язки командира 11-ї армії Повітряних сил і військової оборони від авіаційних атак.

Також в Росії підкреслили, що Суровікін звільнений з поста глави ВКС РФ, мовляв, "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

Де зараз Суровікін

Британське видання Financial Times 29 червня повідомило, що головнокомандувач ВКС РФ Сергій Суровікін затриманий за зв'язки з Пригожиним, який влаштував у Росії заколот і з бойовиками ПВК Вагнер мало не дійшов до Москви. Таким чином, зазначили журналісти, Путін почав чистку в лавах силовиків.

Суровікін був таємним VIP-членом ПВК Вагнер, з'ясували журналісти американського телеканалу CNN. За даними російського Центру Досьє, таке звання було не тільки у Суровікіна, але і ще 30 високопоставлених розвідників і військових.

У Politico дізналися про долю Суровікіна: згідно з інформацією американських журналістів, він перебуває під домашнім арештом. Суровікіну радять залишатися "в тіні", щоб "Путін про нього забув".

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війна Росії та України Сергій Суровікін
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