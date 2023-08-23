"Путін не здатний захистити столицю": у ГУР розкрили деталі ударів по Москві

Стали відомі нові подробиці удару безпілотників по центру Москви у ніч на середу, 23 серпня.
Безпілотник, який рано вранці 23 серпня влучив в один з хмарочосів Москва-Сіті, запустило ГУР Міноборони. Такі дані публікує NV з посиланням на джерело у військовій розвідці.
За його словами, нинішній удар дронів по столиці країни-агресора, як і попередні атаки, є справою рук ГУР.
"Вже традиційні удари по Москві, які призводять до збоїв роботи аеропортів, зриву рейсів, евакуації чиновників і працівників спецслужб з робочих місць, демонструють нездатність Путіна захистити навіть столицю", — заявили в українській розвідці.
При цьому в ГУР також додали, що військова розвідка України збільшує зусилля в цьому напрямку.
Раніше повідомлялося про те, що жителі Москви в шоці через новий удар БПЛА. Жителі Москви розповіли про те, як пережили нову атаку невідомих безпілотників, в результаті якої прогриміли вибухи в центрі російської столиці.
Нагадаємо, дрони вночі атакували столицю РФ. Всього до столиці країни-агресора дісталися три дрона. У РФ почали виправдовуватися, що "змогли кілька безпілотників збити".