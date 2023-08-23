"Путін не здатний захистити столицю": у ГУР розкрили деталі ударів по Москві

Удари по Москві призводять до збоїв роботи аеропортів, зриву рейсів, евакуації чиновників і працівників спецслужб РФ.

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Наслідки "бавовни" в Москві / Колаж: Главред, Фото: скріншот, УНІАН

Стали відомі нові подробиці удару безпілотників по центру Москви у ніч на середу, 23 серпня.

Безпілотник, який рано вранці 23 серпня влучив в один з хмарочосів Москва-Сіті, запустило ГУР Міноборони. Такі дані публікує NV з посиланням на джерело у військовій розвідці.

За його словами, нинішній удар дронів по столиці країни-агресора, як і попередні атаки, є справою рук ГУР.

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"Вже традиційні удари по Москві, які призводять до збоїв роботи аеропортів, зриву рейсів, евакуації чиновників і працівників спецслужб з робочих місць, демонструють нездатність Путіна захистити навіть столицю", — заявили в українській розвідці.

При цьому в ГУР також додали, що військова розвідка України збільшує зусилля в цьому напрямку.

Раніше повідомлялося про те, що жителі Москви в шоці через новий удар БПЛА. Жителі Москви розповіли про те, як пережили нову атаку невідомих безпілотників, в результаті якої прогриміли вибухи в центрі російської столиці.

Нагадаємо, дрони вночі атакували столицю РФ. Всього до столиці країни-агресора дісталися три дрона. У РФ почали виправдовуватися, що "змогли кілька безпілотників збити".

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