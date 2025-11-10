Скоро в Україні розбушується сильний циклон: які області заливатиме дощами

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у вівторок
- Де пройдуть сильні дощі
Погода в Україні у вівторок, 11 листопада, буде під впливом циклону, який покаже себе дощами. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Циклон із південного заходу Європи на ім'я Niksala завтра прийде в Україну. Вже навіть сьогодні ввечері нічогенькі дощі з'являться на Вінниччині, півночі Одещини, частині Хмельниччини, Черкащини та у Чернівецькій області", - наголосила вона.
Діденко говорить, що 11 листопада впродовж дня дощі очікуються у більшості областей.
Температура повітря у вівторок знизиться на заході, півночі та в більшості центральних областей. Там очікується +6…+10 градусів, на сході +10…+13 градусів, у південній частині +13…+17 градусів.
Погода в Києві
У Києві 11-го листопада дощів також стане більше. Протягом дня у столиці буде +7…+9 градусів.
"Тому завтра одягайтеся тепліше, парасолі чи дощовики, і також десь поруч пігулки від голови чи артеріального тиску, все ж поважний гість - циклон Niksala", - підсумувала синоптикиня.
Похолодання в Україні
Заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова попереджала, що вже до кінця листопада варто очікувати різке похолодання.
За її словами, похолодання прийде, приблизно, з 25 листопада і протримається до 3 грудня.
Вона також додала, що перший серйозний сніг також буде до кінця листопада.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що протягом тижня погода в Україні буде аномально теплою, часом з дощами і туманами. Він наголосив, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму.
Синоптикиня Наталія Діденко також розповідала, що вже 11-12 листопада в більшості областей України побільшає дощів та похолоднішає.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
