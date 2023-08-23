Поблизу острова Зміїний українські бойові катери підбили російський літак

У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів.

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Українські бойові катери атакували російський літак / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: ГУР

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили про бойове зіткнення у Чорному морі російського військового літака та українських бойових катерів.

Як зазначили у Telegram-каналі ГУР, що у територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок бойка", відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів.

"Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь. Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера. Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" - жодної шкоди українським військовим завдано не було", - наголосили у ГУР. відео дня

За інформацією української розвідки, у відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів.

"Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому", - додали у розвідці.

Як українські бойові катери атакували російський літак / скріншот: ГУР

Дивіться відео про те, як українські військові у Чорному морі атакували російський літак:

Нагадаємо, що у ЗСУ є багато способів перерізати сухопутний коридор РФ. Поки передчасно давати оцінки загальному успіху контрнаступу ЗСУ, який відбувається на декількох напрямках, вважають аналітики.

У Чорному морі корабель окупантів відкрив вогонь по суховантажу. Окупантів розлютило, що суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау слідував в порт Ізмаїл.

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