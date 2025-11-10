"Дуже страшно": зрадниця Тодоренко стурбувала відвертим відео

Регіну Тодоренко раніше соромили за вигляд її живота.

Регіна Тодоренко поскаржилася на фігуру / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Регіна Тодоренко показала фігуру після пологів

Що засмутило зрадницю України

Зрадниця Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співаку Владу Топалову, несподівано опублікувала у своєму Telegram-каналі відверте відео. Зрадниця України поскаржилася на стан своєї фігури після пологів.

Телеведуча зізналася, що залишилася незадоволена зовнішнім виглядом свого живота після народження третього сина і боїться, що не зможе швидко прийти у форму.

"Дивлюся на свій живіт після пологів і дуже страшно, що в норму все прийде не скоро. Завжди є цей страх. Але тіло розумне. Я знаю, що йому можна довіритися!", - намагається налаштувати себе на позитив запроданка.

Регіна Тодоренко - фігура після третіх пологів / скрін з відео

Регіна розповіла, що вже почала відновлювати фізичну форму, однак російська публіка не оцінила її відвертість. ЗМІ нагадали Тодоренко, що раніше вона вже піддавалася хвилі хейту після публікації відео в купальнику, де було видно її вагітний живіт. Тоді телеведуча обурилася і поскаржилася, що не очікувала такої різкої реакції.

Регіна Тодоренко - діти

Регіна Тодоренко та її чоловік Влад Топалов уже стали багатодітними батьками. У пари троє дітей. Старший син, Михайло (Майкл), народився 2018 року, а середній, Мирослав, з'явився на світ у липні 2022 року. У вересні 2025 року сім'я поповнилася втретє - Регіна знову народила сина.

Про персону: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

