"Дуже страшно": зрадниця Тодоренко стурбувала відвертим відео

Зрадниця Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співаку Владу Топалову, несподівано опублікувала у своєму Telegram-каналі відверте відео. Зрадниця України поскаржилася на стан своєї фігури після пологів.
Телеведуча зізналася, що залишилася незадоволена зовнішнім виглядом свого живота після народження третього сина і боїться, що не зможе швидко прийти у форму.
"Дивлюся на свій живіт після пологів і дуже страшно, що в норму все прийде не скоро. Завжди є цей страх. Але тіло розумне. Я знаю, що йому можна довіритися!", - намагається налаштувати себе на позитив запроданка.
Регіна розповіла, що вже почала відновлювати фізичну форму, однак російська публіка не оцінила її відвертість. ЗМІ нагадали Тодоренко, що раніше вона вже піддавалася хвилі хейту після публікації відео в купальнику, де було видно її вагітний живіт. Тоді телеведуча обурилася і поскаржилася, що не очікувала такої різкої реакції.
Регіна Тодоренко - діти
Регіна Тодоренко та її чоловік Влад Топалов уже стали багатодітними батьками. У пари троє дітей. Старший син, Михайло (Майкл), народився 2018 року, а середній, Мирослав, з'явився на світ у липні 2022 року. У вересні 2025 року сім'я поповнилася втретє - Регіна знову народила сина.
Про персону: Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.
