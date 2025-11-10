Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Дуже страшно": зрадниця Тодоренко стурбувала відвертим відео

Христина Трохимчук
10 листопада 2025, 13:51
123
Регіну Тодоренко раніше соромили за вигляд її живота.
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко поскаржилася на фігуру / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Ви дізнаєтеся:

  • Регіна Тодоренко показала фігуру після пологів
  • Що засмутило зрадницю України

Зрадниця Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співаку Владу Топалову, несподівано опублікувала у своєму Telegram-каналі відверте відео. Зрадниця України поскаржилася на стан своєї фігури після пологів.

Телеведуча зізналася, що залишилася незадоволена зовнішнім виглядом свого живота після народження третього сина і боїться, що не зможе швидко прийти у форму.

відео дня

"Дивлюся на свій живіт після пологів і дуже страшно, що в норму все прийде не скоро. Завжди є цей страх. Але тіло розумне. Я знаю, що йому можна довіритися!", - намагається налаштувати себе на позитив запроданка.

Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко - фігура після третіх пологів / скрін з відео

Регіна розповіла, що вже почала відновлювати фізичну форму, однак російська публіка не оцінила її відвертість. ЗМІ нагадали Тодоренко, що раніше вона вже піддавалася хвилі хейту після публікації відео в купальнику, де було видно її вагітний живіт. Тоді телеведуча обурилася і поскаржилася, що не очікувала такої різкої реакції.

Регіна Тодоренко - діти

Регіна Тодоренко та її чоловік Влад Топалов уже стали багатодітними батьками. У пари троє дітей. Старший син, Михайло (Майкл), народився 2018 року, а середній, Мирослав, з'явився на світ у липні 2022 року. У вересні 2025 року сім'я поповнилася втретє - Регіна знову народила сина.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співачка і літературознавиця Ярина Квасній, яка стала знаменитою в TikTok завдяки своєму виконанню пісні "Парова машина", розповіла про те, що мобілізувалася в Збройні сили України. Ярина хотіла тримати в секреті своє рішення навіть від рідних.

Також українська співачка Настя Каменських, яка після мовного скандалу вирішила будувати кар'єру в США, а також її чоловік Потап, який втік туди і назвав цю країну своєю новою домівкою, зіштовхнулися із серйозними проблемами.

Вас може зацікавити:

Про персону: Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Регіна Тодоренко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Штурм Покровська: РФ атакує з нових напрямків і перекидає резерви

Штурм Покровська: РФ атакує з нових напрямків і перекидає резерви

14:59Україна
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": нардеп назвав імена фігурантів

НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": нардеп назвав імена фігурантів

14:52Україна
"Ми об'єднали всю державу": Путін "у тупиковій ситуації" - Зеленський

"Ми об'єднали всю державу": Путін "у тупиковій ситуації" - Зеленський

13:13Політика
Реклама

Популярне

Більше
Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

До 16 годин без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 10 листопада

До 16 годин без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 10 листопада

Відключення світла в Україні - графіки на 10 листопада (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 10 листопада (оновлюється)

Останні новини

15:22

Укрпошта випустить ексклюзивну марку до прем’єри фільму "Вартові Різдва"

14:59

Штурм Покровська: РФ атакує з нових напрямків і перекидає резерви

14:58

Жив на каві: хто із відомих письменників випив 15 тисяч чашок, щоб написати шедевр

14:55

Три знаки зодіаку словлять удачу за хвіст: хто ці щасливчики

14:52

НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": нардеп назвав імена фігурантівФото

Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після ПокровськаНові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська
14:20

Оперативне оточення стратегічного міста: в Генштабі розставили крапки над "і"

14:03

Ризик масових відключень опалення: експерт про прогноз зимового "Апокаліпсису"

13:56

Довго горять та дають максимум тепла: які дрова найкраще підходять для опалення

13:51

"Дуже страшно": зрадниця Тодоренко стурбувала відвертим відео

Реклама
13:50

Вибух смертності в армії РФ: ГУР розкрило, скільки окупантів загинули

13:35

Гороскоп на завтра 11 листопада: Близнюкам - великі гроші, Стрільцям - зміни

13:34

Божественний сніданок за лічені хвилини - раз і готовоВідео

13:26

Вже у найближчий тиждень: ціни на бензин в Україні різко підскочать

13:26

Чорна п'ятниця 2025: коли почнеться і як не попастися на виверти продавців

13:13

"Ми об'єднали всю державу": Путін "у тупиковій ситуації" - Зеленський

12:55

"Завтра прибути до ТЦК": 23-річна зірка TikTok оголосила про мобілізацію до ЗСУВідео

12:52

Як дожити до ста років: 101-річна американка вразила простим секретом довголіття

12:51

"Почалося нове життя": Мозгова публічно розкрила свій головний секрет

12:46

Гербери стали небезпечнішими: "Флеш" розкрив деталі модернізації російських дронівФото

12:33

Скоро в Україні розбушується сильний циклон: які області заливатиме дощами

Реклама
12:31

Пєсков заговорив про бажання РФ завершити війну "якнайшвидше", але є нюанс

12:17

Біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей - військова

12:15

Від "яблука" до plus-size: як підібрати ідеальне зимове пальто за типом фігуриВідео

11:58

Новий наступ РФ: ексспівробітник СБУ назвав мету Кремля після Покровська

11:50

"Прикордонники. 2 курс": фан-зустріч з акторами серіалу у Lavina Mall 16 листопада

11:43

Путіністку Ларису Доліну хотіли вбити - що вона зробила

11:34

Учені придумали, як змусити сонячні панелі самоочищатися

11:30

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибірВідео

11:24

"Легше з хлопцями": MELOVIN зізнався, чому досі самотній

11:08

Повні сумки грошей: в НАБУ заявили про викриття корупції у сфері енергетикиФотоВідео

11:00

Цвіль і наліт більше не повернуться: про просту хитрість у душі мало хто знаєВідео

10:50

Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

10:50

"Можуть ховатися таємниці": жінка знайшла за дзеркалом потаємну 3-кімнатну квартируВідео

10:48

"Лазівка" в санкціях: стало відомо, яка країна імпортує мільйони тонн російської нафти

10:41

Він виглядав зовсім по-іншому: розкрито головний міф про Володимира ВеликогоВідео

10:17

Зі ще одним учасником гурту Green Grey трапилася біда - що сталося

10:13

Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказалаВідео

10:10

Принесе сварки та безгрошів'я: що не можна залишати на столі на ніч

09:55

"Менше буде зрадою": Залужний назвав умову закінчення війни в Україні

09:53

Світла не буде довго: коли Україна зможе повернутися до стабільного електропостачання

Реклама
09:46

Чому ввечері 11 листопада заборонено працювати: яке церковне свято

09:26

Притула розкрив правду про службу чоловіка Маші Єфросиніної

09:11

НАТО хибно обрав бездіяльність на початку війниПогляд

09:02

Окупанти знизили натиск у Покровську і блокують логістику ЗСУ в Мирнограді - ISW

08:51

Зима змінить життя чотирьох знаків зодіаку: астрологи розповіли до чого готуватись

08:32

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:30

Коли і де сьогодні вимикатимуть світло: графіки відключення на 10 листопада

08:15

Сенат США схвалив фінансування уряду: коли закінчиться шатдаун

07:45

Морські дрони атакували Туапсе, у порту спалахнула пожежа: що відомо

07:42

Відключення світла в Україні - графіки на 10 листопада (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти