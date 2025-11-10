Пєсков заговорив про бажання РФ завершити війну 'якнайшвидше', але є нюанс

Пєсков назвав віру Заходу у перемогу України "глибокою помилкою".

Пєсков зробив заяву/ Колаж: Главред, фото: 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила, скріншот з YouTube

Що сказав Пєсков:

Росія нібито хоче завершити війну "якнайшвидше"

Війна закінчиться тільки після виконання всіх завдань "СВО"

Віра Заходу у перемогу України - помилка

Росія хотіла б якнайшвидше завершити війну, але лише "після досягнення поставлених цілей". При цьому Москва нібито залишається "відкритою до політико-дипломатичного шляху врегулювання". Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він традиційно повторив, що віра Заходу у можливість перемоги України на полі бою є "глибокою помилкою". Також Пєсков вчергове звинуватив європейців у тому, що вони буцімто "підбурюють Київ, переконуючи його у шансах на військову перемогу".

Крім цього, Пєсков заявив, що війна в Україні завершиться лише "тоді, коли Росія досягне всіх поставлених у ході СВО цілей". Він вірить, що кількість "прихильників миру на умовах РФ" в Україні нібито зростатиме, а "пауза" в переговорах виникла "не з вини Росії".

Окремо він торкнувся відносин із Казахстаном, назвавши його "особливо привілейованим партнером" Росії. За словами Пєскова, Москва завершує підготовку до державного візиту президента Касима-Жомарта Токаєва, під час якого Володимир Путін планує поінформувати його про ситуацію на фронтах.

На завершення Пєсков заявив, що Кремль "високо цінує готовність Астани сприяти мирному врегулюванню", але "не має інформації про будь-які ініціативи Угорщини" щодо України.

Чи можуть у РФ позбутися Путіна - думка експерта

Соціолог і публіцист Ігор Ейдман вважає, що російська еліта може усунути Володимира Путіна, якщо відчує, що він більше не гарантує її безпеки та добробуту.

"Російська верхівка повинна відчути страх за своє життя, тільки тоді вона може скинути Путіна", - підкреслив він у колонці на Главреді.

Ейдман переконаний, що удари ЗСУ по Москві можуть суттєво вплинути на настрої російських можновладців, особливо якщо ціллю стануть будівлі на Рубльовці, Луб’янка, Міноборони чи адміністрація президента РФ. На його думку, саме такі дії можуть змусити еліти замислитися над тим, щоб позбутися диктатора.

"Змусити Путіна припинити війну може тільки куля в лоб. Так, він може дещо пригальмувати, але воювати він буде постійно. Путін одержимий ідеєю зовнішньої експансії, і цікавить його не тільки Україна", - додав Ейдман.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив наприкінці вересня, що якщо президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів із Володимиром Путіним, то має "приїхати до Москви". Раніше Зеленський повідомляв, що Путіну пропонували різні місця для переговорів, однак той відкинув їх всі, окрім Москви.

Також Пєсков заявив, що між Києвом і Москвою нібито немає довіри, а переговори зірвалися "через Україну та провокації Європи". Він звинуватив Київ у небажанні мирного врегулювання та заявив, що ЄС буцімто підштовхує Україну до продовження війни.

Як повідомляв Главред, 7 листопада президент США Дональд Трамп заявив про помітне просування в питанні завершення війни в Україні. Він нагадав, що його адміністрації вже вдалося укласти мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном й тепер США працюють над припиненням війни між Росією та Україною.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

