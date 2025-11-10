Рус
Вибух смертності в армії РФ: ГУР розкрило, скільки окупантів загинули

Інна Ковенько
10 листопада 2025, 13:50
Смертність через наркотики, бійки та харчові отруєння серед військових РФ є ознакою глибокої деморалізації окупаційного контингенту.
Втрати росіян на війні з Україною
Втрати росіян на війні з Україною / Колаж: Главред, фото: ГУР, Wkipedia

Коротко:

  • Понад 600 військових РФ загинули у 2024-2025 через різні причини
  • Зросла кількість самогубств - 71 випадок у 2024 та 86 за перше півріччя 2025 року
  • Від отруєння наркотиками за неповний 2025 рік загинуло 112 військових

У Центральному військовому окрузі Росії у 2024-2025 роках загинуло понад 600 військовослужбовців через службову недбалість, антисанітарні умови, передозування алкоголем і наркотиками.

Зокрема, у 2024 році щонайменше 71 військовослужбовець скоїв самогубство, а за перше півріччя 2025 року таких випадків вже 86. Про це повідомляє Головне управління розвідки України (ГУР).

Зазначено, що низька якість харчів у військових частинах округу призвела до смерті 32 окупантів від харчових отруєнь.

Також за неповний 2025 рік зафіксовано 112 випадків смертей від наркотичного отруєння, що майже наздогнало показник за весь 2024 рік - тоді померло 143 особи.

"Зростання рівня самогубств, злочинності та зловживання наркотиками серед військових РФ є ознакою глибокої деморалізації окупаційного контингенту" - додають у ГУР.

Наскільки вистачить ресурсів РФ для війни в Україні - думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розповів Главреду про подальші плани РФ на фронті й про те, наскільки ще вистачить ресурсів окупантів на ведення війни.

Експерт вважає, що у Росії поки що є грошові ресурси на продовження війни. Він додає, що гроші - це основа, навіть не люди.

"Росія воює найманцями. Та нечисленна частина російського населення, яка пішла на війну добровільно, це були маргінали, готові "битися за батьківщину". Але вони швидко закінчилися, у РФ почали друкувати контракти: російські громадяни почали залучатися до війни як найманці, тобто вони підписують контракт, отримують гроші і йдуть на війну" - пояснює Ступак.

За словами експерта, зима - це останній ривок Росії, який розрахований на те, що українську оборону вдасться пробити, і фронт посиплеться, а далі буде Харківська область, де рівнина, а, отже, російські війська там зможуть просуватися, ніби в лижах по маслу.

Втрати армії РФ у війні в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська в жовтні зазнали найбільших втрат від початку війни проти України. Бійці Сил оборони за місяць ліквідували понад 25 тисяч окупантів.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що з початку 2025 року Росія зазнала колосальних втрат у війні проти України - близько 112,5 тисячі військових. Водночас, за його словами, українські втрати значно менші і становлять приблизно 8 тисяч осіб.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни проти України Росія зазнала значних втрат як серед особового складу, так і в техніці. Окупанти втратили 4-9 тис. танків та 20 тис. бронемашин. Про це повідомляв високопоставлений чиновник НАТО.

