Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Сервери "влади" Криму зламані: в руках ГУР листування Аксьонова і не тільки

Руслана Заклінська
24 вересня 2025, 11:34
449
Українська розвідка отримала понад 100 ТБ даних окупаційної влади Криму.
Сервери 'влади' Криму зламані: в руках ГУР листування Аксьонова і не тільки
Українська розвідка зламала сервери Криму / Колаж: Главред, фото: ГУР, скріншот з YouTubе, скріншот карти

Головне:

  • ГУР зламало сервери окупаційної влади Криму
  • Вилучено понад 100 ТБ даних, включно з листуванням Аксьонова
  • Документи підтверджують дефіцит пального після ударів по НПЗ

Українська розвідка отримала повний доступ до комп’ютерів та серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого Криму. Отримано понад 100 терабайт розвідувальних даних. Про це пише РБК-Україна, посилаючись на джерела в ГУР.

Серед отриманих матеріалів - службове листування так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова. Також в ГУР опинилися робочі документи і переписка між міністерствами та структурами окупаційної адміністрації.

відео дня

"Серед отриманих даних є велика кількість документів про незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей", - повідомило джерело.

В документах містяться списки неповнолітніх, які були вивезені на територію Криму та Росії, із зазначенням анкетних даних дітей, відомостей про опікунів, місць проживання та навчання. Цю інформацію вже передали українським правоохоронцям для розслідування воєнних злочинів та встановлення відповідальних осіб.

Крім того, українська розвідка здобула матеріали, пов’язані з так званою "СВО". Отримано списки російських військовослужбовців із персональними анкетами, відомостями про родичів, реєстри ув’язнених та загиблих, рішення про виплати "гробових", а також заявки окупантів на виділення земельних ділянок у Криму.

Окремі документи підтверджують проблеми окупаційної влади з паливно-мастильними матеріалами після ударів по російських нафтопереробних заводах.

За словами джерел у ГУР, це вже друге успішне проникнення на сервери кримської окупаційної влади за останні місяці. Після попередньої операції до "гауляйтера Криму" Сергія Аксьонова та його підлеглих приїжджали представники ФСБ, намагаючись виявити "крота", але зробити це їм не вдалося.

Чому Сили оборони активізували удари по Криму - думка експерта

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив, що Сили оборони України посилюють удари по стратегічних об’єктах Росії на тимчасово окупованому півострові Крим. За його словами, ЗСУ працюють над знищенням елементів ворожої протиповітряної оборони, ураженням морських цілей та наземних об’єктів, зокрема стратегічно важливих залізничних вузлів.

"Крим не зник з порядку денного. Сьогодні триває активізація атак на обʼєкти РФ в окупованому Криму. Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян. Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму", - сказав він в ефірі Еспресо.

Операції ГУР - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 вересня українські спецпризначенці з підрозділу "Примари" успішно знищили на тимчасово окупованому Криму два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" та багатоцільовий вертоліт Мі-8. Це перше в історії ураження Бе-12.

Також бійці ГУР успішно атакували військові об’єкти в окупованому Криму. В результаті удару знищено три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та російську радіолокаційну станцію "Небо-У".

Крім цього, 31 серпня "Примари" ліквідували кілька важливих об’єктів російських окупантів у Криму.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ГУР Сергій Аксьонов новини Криму війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Величезний дрон "Толока" може розгромити Кримський міст і порти РФ - Forbes

Величезний дрон "Толока" може розгромити Кримський міст і порти РФ - Forbes

13:44Україна
Тепло зміниться різким похолоданням: названо дату сильних заморозків в Україні

Тепло зміниться різким похолоданням: названо дату сильних заморозків в Україні

12:43Синоптик
"Не чекайте закінчення війни в Україні": Зеленський попередив про плани Путіна

"Не чекайте закінчення війни в Україні": Зеленський попередив про плани Путіна

12:27Політика
Реклама

Популярне

Більше
Ціна перевищила 550 гривень: в Україні різко здорожчав популярний продукт

Ціна перевищила 550 гривень: в Україні різко здорожчав популярний продукт

На першому місці не дуб: експерт поділився, якими дровами краще опалювати дім

На першому місці не дуб: експерт поділився, якими дровами краще опалювати дім

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

Гороскоп на завтра 25 вересня: Терезам - приємна зустріч, Водоліям - виграш

Гороскоп на завтра 25 вересня: Терезам - приємна зустріч, Водоліям - виграш

Останні новини

13:44

Величезний дрон "Толока" може розгромити Кримський міст і порти РФ - Forbes

13:37

Яничари, рекрути й гусари могли бути в роду у кожного українця - перелік прізвищ

13:31

"Порятунок" для водіїв: на дорогах з’явився новий та дивний зелений знак

13:16

Здоров'я підводить Кадирова: аналітик спрогнозувала проблеми для Чечні і Кремля

12:43

Тепло зміниться різким похолоданням: названо дату сильних заморозків в Україні

Путін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - КурносоваПутін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - Курносова
12:39

Трамп назвав Росію "паперовим тигром" - Пєсков відзначився безглуздою відповіддю

12:33

Чому 25 вересня не можна лінуватися: яке церковне свято

12:27

"Не чекайте закінчення війни в Україні": Зеленський попередив про плани Путіна

12:15

Окупанти розстріляли сімʼю цивільних і захопили у заручники дитину

Реклама
12:13

"Зіпсував життя дітям та Аллі": що сталося з Максимом Галкіним

11:50

Відключається саме: у нових iPhone 17 стався масовий збій

11:49

У Запоріжжі побудують модульні укриття у дворах: вміщатимуть до 50 осіб

11:46

Чому ваша вітальня здається тісною: помилки, яких припускаються майже всі

11:42

Люди обходять його стороною: в Україні росте цікавий та смачний гриб-велетеньВідео

11:36

"Ступор" і "м'ясорубка": Залужний оцінив нинішню ситуацію на фронті

11:34

Сервери "влади" Криму зламані: в руках ГУР листування Аксьонова і не тільки

11:00

Китайський гороскоп на завтра 25 вересня: Щурам - ревнощі, Зміям - драма

10:59

ЄС захищатиметься "стіною дронів" від РФ: коли створять оборонну мережу

10:47

"Ми готові": Зеленський зробив важливу заяву про вибори в Україні

10:36

"Чому б не приїхати": Пєсков висунув умову для саміту Путіна і Зеленського

Реклама
10:34

Президент США дистанціюється від війни й "умиває руки" - NYT

10:25

"Солдати партії" під прицілом Кремля: чому Соловйов з Симоньян можуть прибратиВідео

10:18

Уже час: які дерева та чагарники потрібно обрізати у вересніВідео

09:59

Зухвала операція у РФ: дрони атакували важливі об'єкти, серед яких жирна ціль

09:52

Від Австрії до Казахстану: Зеленський сказав, де був готовий провести саміт із ПутінимВідео

09:47

Куди поділася Роза Аль-Намрі: що сталося з телеведучою

09:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 вересня (оновлюється)

09:39

Приречені на труднощі: чотири найбільш несумісні знаки зодіаку

09:31

Чому мобілізація стала найнебезпечнішою кризою країниПогляд

09:14

Зовсім не впізнати: зрадниця Лорак обрізала волосся і стала блондинкою

09:14

Померла суперзірка Клаудія Кардінале - муза Фелліні та Вісконті

08:47

Нічна атака РФ: у Харкові - проблеми з водою і світлом, у Запоріжжі - пожежі

08:40

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:39

Чудова форма в 44 роки: що робить зі своїм тілом Кім Кардаш'ян

08:21

Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

07:50

Терпіння Трампа не безмежне: Рубіо назвав шлях до завершення війни в Україні

07:10

Де захований зайчик: тільки найуважніші його знайдуть за 11 секунд

06:55

"Це несправедливо і неможливо": Трамп переглянув підхід до України

06:51

Розумні від народження: п'ять знаків зодіаку, які не схожі на інших

06:10

Прорив на Донбасі та блекаут: контури осінньої гри ПутінаПогляд

Реклама
06:00

Замість Олів'є: швидкий салат Копійка з кількох інгредієнтівВідео

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з чоловіком і котами за 51 сек

05:24

Гороскоп на завтра 25 вересня: Терезам - приємна зустріч, Водоліям - виграш

04:45

Де захована "неправильна цифра": тільки найуважніші знайдуть її за 8 секунд

04:27

Стала на ніжки: акторка Анна Кошмал показала свою 6-місячну донечку

03:55

Бережіть слух - врятуєте пам'ять: нове несподіване дослідження вчених

03:18

Чому на тілі з'являються синці: спеціаліст дав неочікувану відповідь

02:44

"Зелене світло" від Фортуни: яким ТОП-5 знакам дуже пощастить в кінці вересня

01:49

Путін годував Трампа "сніданками": Зеленський розповів, що обіцяв диктатор

01:10

"Ця людина боїться": Зеленський зробив гучну заяву на засіданні Радбезу ООН

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти