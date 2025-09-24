Сервери 'влади' Криму зламані: в руках ГУР листування Аксьонова і не тільки

Українська розвідка отримала понад 100 ТБ даних окупаційної влади Криму.

Українська розвідка зламала сервери Криму / Колаж: Главред, фото: ГУР, скріншот з YouTubе, скріншот карти

Головне:

ГУР зламало сервери окупаційної влади Криму

Вилучено понад 100 ТБ даних, включно з листуванням Аксьонова

Документи підтверджують дефіцит пального після ударів по НПЗ

Українська розвідка отримала повний доступ до комп’ютерів та серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого Криму. Отримано понад 100 терабайт розвідувальних даних. Про це пише РБК-Україна, посилаючись на джерела в ГУР.

Серед отриманих матеріалів - службове листування так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова. Також в ГУР опинилися робочі документи і переписка між міністерствами та структурами окупаційної адміністрації.

"Серед отриманих даних є велика кількість документів про незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей", - повідомило джерело.

В документах містяться списки неповнолітніх, які були вивезені на територію Криму та Росії, із зазначенням анкетних даних дітей, відомостей про опікунів, місць проживання та навчання. Цю інформацію вже передали українським правоохоронцям для розслідування воєнних злочинів та встановлення відповідальних осіб.

Крім того, українська розвідка здобула матеріали, пов’язані з так званою "СВО". Отримано списки російських військовослужбовців із персональними анкетами, відомостями про родичів, реєстри ув’язнених та загиблих, рішення про виплати "гробових", а також заявки окупантів на виділення земельних ділянок у Криму.

Окремі документи підтверджують проблеми окупаційної влади з паливно-мастильними матеріалами після ударів по російських нафтопереробних заводах.

За словами джерел у ГУР, це вже друге успішне проникнення на сервери кримської окупаційної влади за останні місяці. Після попередньої операції до "гауляйтера Криму" Сергія Аксьонова та його підлеглих приїжджали представники ФСБ, намагаючись виявити "крота", але зробити це їм не вдалося.

Чому Сили оборони активізували удари по Криму - думка експерта

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив, що Сили оборони України посилюють удари по стратегічних об’єктах Росії на тимчасово окупованому півострові Крим. За його словами, ЗСУ працюють над знищенням елементів ворожої протиповітряної оборони, ураженням морських цілей та наземних об’єктів, зокрема стратегічно важливих залізничних вузлів.

"Крим не зник з порядку денного. Сьогодні триває активізація атак на обʼєкти РФ в окупованому Криму. Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян. Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму", - сказав він в ефірі Еспресо.

Операції ГУР - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 вересня українські спецпризначенці з підрозділу "Примари" успішно знищили на тимчасово окупованому Криму два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" та багатоцільовий вертоліт Мі-8. Це перше в історії ураження Бе-12.

Також бійці ГУР успішно атакували військові об’єкти в окупованому Криму. В результаті удару знищено три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та російську радіолокаційну станцію "Небо-У".

Крім цього, 31 серпня "Примари" ліквідували кілька важливих об’єктів російських окупантів у Криму.

