Калібрів буде менше: ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії

Як повідомили в Генштабі, системні удари по військовій інфраструктурі та об'єктах військово-промислового комплексу противника будуть продовжуватися.

https://glavred.net/war/kalibrov-budet-menshe-vsu-porazili-dve-zhirnye-celi-v-rossii-10746770.html Посилання скопійоване

ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії / Колаж Главред, фото: Генштаб, скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Підтверджено ураження двох російських фрегатів

Вони мали можливість пускати до 8 ракет "Калібр"

За результатами додаткового аналізу завданих 2 березня 2026 року уражень військово-морській базі "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту РФ.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, були уражені фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров".

відео дня

"Ступінь пошкоджень уточнюється. Триває аналіз даних про можливі пошкодження інших суден російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Тепер російські окупанти зможуть задіяти фрегати для запуску калібрів по Україні буде менше - вони мали можливість пуску до 8 ракет "Калібр".

Як повідомили в Генштабі, системні удари по військовій інфраструктурі та об'єктах військово-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Порт Новоросійськ / Інфографіка: Главред

Удари по кораблях РФ - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 19 грудня Сили оборони України завдали успішного удару по російському військовому кораблю проекту 22460 "Мисливець", який патрулював акваторію Каспійського моря поблизу нафтогазової платформи. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в судно потрапили кілька українських безпілотників.

Також в ніч з 13 на 14 грудня українські сили здійснили масовану атаку по російських об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Під час цієї операції було зафіксовано ураження військового корабля РФ у Феодосії, повідомив моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на власні джерела.

Крім того, ураження російського підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" стало результатом складної операції Сил оборони. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, субмарина в порту Новоросійська почувалася у відносній безпеці, однак це не завадило успішному виконанню завдання.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред