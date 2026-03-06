Уражено кораблі, Ка-27, РЛС: бійці ГУР здійснили повітряні рейди в Криму

Що повідомили розвідники:
- За попередній місяць у Криму уражено більше 5 об'єктів РФ
- Під удар України потрапив корабель та катер окупантів
Спецпідрозділ Головного управління розвідки України "Примари" у лютому завдав низку точних уражень по кораблях, катерах та авіаційних засобах армії країни-агресорки Росії.
Як повідомило ГУР в Telegram, успішні ураження зафіксовано в тимчасово окупованому Криму.
Протягом місяця розвідники уразили сторожовий корабель проєкту 22460 "Охотнік", радіолокаційну станцію зі складу комплексу С-400, БпЛА "форпост", морський буксир проєкту 1496М1.
Також було атаковано корабель проєкту 16640, десантний катер 02510 "БК-16", вертоліт Ка-27.
Дивіться відео, як розвідники атакували окупантів:
Чи добиватиме Україна Керченський міст - думка експерта
Главред писав, що за словами голови комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, Україна має право бити по Керченському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим з материковою частиною Росії.
Керченський міст є незаконною спорудою, і юридичні та міжнародно-правові підстави для його знищення дійсно є — питання лише в часі та засобах (чи то "Фламінго", чи "Томагавки", чи інше озброєння).
Ситуація в Криму - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на тимчасово окупованій території українського Криму, в районі міста Інкерман, було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" противника.
Раніше партизани провели успішну диверсію під Севастополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів.
Напередодні стало відомо, що бійці спецпідрозділу ГУР уразили бойовий десантний катер РФ та елементи російської системи ППО в тимчасово окупованому Криму.
