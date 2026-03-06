Уражено кораблі, Ка-27, РЛС: бійці ГУР здійснили повітряні рейди в Криму

Внаслідок точних уражень у ворога є втрати.

Що повідомили розвідники:

За попередній місяць у Криму уражено більше 5 об'єктів РФ

Під удар України потрапив корабель та катер окупантів

Спецпідрозділ Головного управління розвідки України "Примари" у лютому завдав низку точних уражень по кораблях, катерах та авіаційних засобах армії країни-агресорки Росії.

Як повідомило ГУР в Telegram, успішні ураження зафіксовано в тимчасово окупованому Криму.

Протягом місяця розвідники уразили сторожовий корабель проєкту 22460 "Охотнік", радіолокаційну станцію зі складу комплексу С-400, БпЛА "форпост", морський буксир проєкту 1496М1.

Також було атаковано корабель проєкту 16640, десантний катер 02510 "БК-16", вертоліт Ка-27.

Чи добиватиме Україна Керченський міст - думка експерта

Главред писав, що за словами голови комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, Україна має право бити по Керченському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим з материковою частиною Росії.

Керченський міст є незаконною спорудою, і юридичні та міжнародно-правові підстави для його знищення дійсно є — питання лише в часі та засобах (чи то "Фламінго", чи "Томагавки", чи інше озброєння).

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на тимчасово окупованій території українського Криму, в районі міста Інкерман, було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" противника.

Раніше партизани провели успішну диверсію під Севастополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів.

Напередодні стало відомо, що бійці спецпідрозділу ГУР уразили бойовий десантний катер РФ та елементи російської системи ППО в тимчасово окупованому Криму.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

