Росіяни можуть виступити проти війни з Україною - в чому причина

Рівень підтримки війни в російському суспільстві поступово знижується, і дедалі більше громадян схиляються до її завершення, зазначає Курносова.

Росіяни можуть виступити проти війни з Україною / Колаж Главред, фото: УНІАН

Все частіше лунають припущення, що тривалість війни безпосередньо залежить від перебування Путіна при владі, однак дедалі більше ознак вказує на те, що саме російське суспільство втомилося від війни і в разі зміни політичної верхівки може схилитися до її припинення. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла політичний аналітик Ольга Курносова.

Вона підкреслила, що згідно з опитуваннями, рівень підтримки війни серед росіян суттєво впав порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Найменше готовність до продовження бойових дій висловлюють ті, хто не має стосунку до військової служби. Це свідчить про те, що суспільство загалом більше схиляється до завершення війни, ніж до її продовження.

"Економічні проблеми в РФ посилюються, і якщо продовжувати переводити економіку виключно на військові рейки, ситуація буде тільки погіршуватися. А з урахуванням того, що росіяни вже бачать війну своїми очима — вона фактично прийшла до них додому — це все веде до розуміння того, що війна — це Путін, саме він загнав їх у безвихідну ситуацію, з якої ніхто не бачить виходу. Звичайно, ми не бачимо таких мітингів, як у Непалі. Але якщо раптом щось трапиться, і війна припиниться, більшість росіян це, безумовно, підтримає", - вказує аналітик.

Курносова нагадала, що в СРСР у 1980-х роках громадські настрої теж змінювалися несподівано швидко. Тоді важко було уявити розпад Радянського Союзу чи втрату влади комуністичною партією, однак більшість людей виступила проти неї, і комуністи почали програвати вибори. На її думку, робити висновок, що сьогодні суспільство переважно підтримує війну, було б хибно, адже зміни можуть відбутися швидше, ніж здається.

Дивіться відео інтерв'ю Ольги Курносової Главреду про відставку Козака, Симоньян і Кадирова:

"Так, звичайно, є так звана Z-публіка, але навіть вона (наприклад, російські "військові кореспонденти") вже досить критично ставиться до уряду. Вони сильно критикують Путіна і розуміють, що опинилися заручниками бажань кремлівського старця. Оскільки йому байдуже на кількість загиблих, і ніхто не розуміє, за що ведеться війна. Якщо ситуація зміниться, росіяни швидше будуть за припинення війни, ніж проти", - резюмує вона.

Що може змусити РФ закінчити війну - думка експерта

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності завершити війну проти України. Дехто пояснює це можливими внутрішніми труднощами, які можуть виникнути в Росії після такого кроку, проте це не головна причина.

Експерт підкреслив, що незалежно від обставин остаточне рішення щодо завершення війни залежатиме виключно від Путіна, адже більшість росіян підтримає будь-яке його рішення.

"Головне – це те, чи прийме Путін цей вибір, чи він залишиться фатально та маніакально зацикленим на війні проти України. Якщо Путін діятиме раціональніше, зокрема заради Трампа, шанс на припинення війни буде", - підсумував політолог.

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

