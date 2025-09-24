Відкрита скринька Пандори: Зеленський розповів про нову загрозу

Глава держави закликає світ реагувати швидше на розвиток військових технологій і посилювати захист.

Дрони зі штучним інтелектом і автономні дрони відкривають нову еру

Невдовзі безпілотники зможуть автономно атакувати заздалегідь визначені цілі завдяки штучному інтелекту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Масове використання безпілотників

Глава держави підкреслив, що зараз "десятки тисяч людей вміють "професійно вбивати" за допомогою безпілотників". За його словами, "такі дрони складніше зупинити, ніж будь-яку зброю — пістолет, ніж або бомбу". Зеленський наголосив, що це є наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дрони перестають бути привілеєм сильних країн

"Раніше лише найсильніші країни могли дозволити собі використовувати дрони, тому що вони були дорогими і складними. Тепер навіть прості дрони можуть пролітати тисячі кілометрів. Військова техніка більше не звертає уваги на географію — тепер вона її трансформує", — додав президент.

Він також нагадав, що "минулого тижня Північна Корея оголосила про тестування тактичного ударного дрона", що свідчить: навіть держави з обмеженими ресурсами здатні створювати небезпечну зброю. Це, за словами Зеленського, може призвести до того, що "всі типи безпілотників стануть доступними навіть для терористів або картелів".

Змагання між швидкістю зброї та повільністю світу

"Світ рухається занадто повільно, щоб захиститися. А зброя рухається швидко. Зараз компанії вже працюють над дронами, які можуть збивати інші дрони. І це лише питання часу — невеликої кількості часу — перш ніж дрони почнуть воювати з дронами, атакувати критичну інфраструктуру і цілитися в людей — повністю автономно, без участі людини, за винятком небагатьох, хто керує системами ШІ", — вважає президент.

Погляд експерта: ключ до завершення війни

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголошує, що Україна не має сенсу вести переговори з країною-агресором Росією, адже остаточне рішення про завершення війни ухвалюватиметься не в Кремлі.

"Рішення про закінчення війни ухвалюватимуть не в Кремлі. Рішення про закінчення війни буде прийматися в Пекіні. Це головний постулат, який ми повинні зрозуміти", — підкреслив експерт у коментарі виданню "Главред".

За його словами, сьогодні більш перспективним є діалог із Китаєм і США, а не з Москвою, адже саме ці гравці мають реальний вплив на завершення війни.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Москві відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ спробував спростувати цю метафору американського лідера.

Крім того, президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості припинення російської агресії, адже зупинити російського диктатора та воєнного злочинця Путіна дешевше, ніж організовувати систему захисту для портів та інших цілей.

Тим часом українська розвідка здобула повний доступ до серверів і комп’ютерних систем окупаційної адміністрації Криму, отримавши понад 100 терабайт важливих даних, повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела у ГУР.

