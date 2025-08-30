'Шанс на припинення війни буде': політолог пояснив, за ким в Росії рішення

Росіяни будуть готові підтримати закінчення війни за однієї умови.

Путін може прийняти важливе рішення заради Трампа / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 72 ОМБр

Що сказав Фесенко:

Після припинення вогню і в України, і в РФ можуть виникнути проблеми

Рішення щодо перемир'я в Росії можуть подати як перемогу

Шанс на те, що Путін погодиться на припинення вогню є

Кремлівський диктатор Володимир Путін наразі не проявляє бажання закінчити війну в Україні. Багато хто вважає, що причиною цього є внутрішні проблеми, які можуть виникнути у країні-агресорці Росії після такого рішення.

Однак це не зовсім так. Про це в чаті на Главреді розповів політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

У Росії припинення вогню можуть подати як перемогу

За його словами, і Україна, і Росія справді стикнуться з певними проблемами, однак під контролем Путіна є інформаційна сфера та адміністративна система країни-агресорки.

"Російська пропаганда припинення вогню може назвати перемогою, яка полягатиме в тому, що Росія здобула нові території, і в тому, що Україна не буде в НАТО (велика ймовірність, що американці на це погодяться)", - пояснив політолог.

Дивіться відео про перспективи мирних перемовин Трампа, Путіна і Зеленського:

Після війни у РФ мають позбутися дисбалансу

Для вирішення проблеми з дисбалансом військової промисловості, яка розвивається, на відмінну від громадянського сектору, який просідає у кризі, Кремль може провести конверсію.

"Їм потрібно вирівнювати ситуацію, адже вже, з одного боку, дефіцит робочої сили, а з іншого – приховане безробіття у цивільних секторах. Втома від війни проявляється і в Росії. Коли війна закінчиться, війська стоятимуть без діла, але це якийсь час, а потім треба буде проводити демобілізацію – і нам, і Росії. Узгоджена, за графіком, демобілізація буде одним із пунктів угоди", - зазначив Фесенко.

Рішення щодо припинення війни в Росії буде приймати одна людина

Однак попри будь-які проблеми остаточне рішення щодо припинення війни буде лише за Путіним, адже більшість росіян підтримають його.

"Головне – це те, чи прийме Путін цей вибір, чи він залишиться фатально та маніакально зацикленим на війні проти України. Якщо Путін діятиме раціональніше, зокрема заради Трампа, шанс на припинення війни буде", - підсумував політолог.

Припинення вогню в Україні - останні новини

Раніше військовий Єгор Фірсов попередив, що війна в Україні, ймовірно, не завершиться до кінця 2025 року, а поступки навіть однією областю можуть призвести до подальших територіальних втрат.

Напередодні стало відомо, що якщо Росія найближчим часом не погодиться на припинення війни в Україні, Захід має надати Києву безпекові гарантії вже зараз, не чекаючи завершення бойових дій.

Нагадаємо, Главред писав, що віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що США зацікавлені у збереженні територіальної цілісності України як частини можливої мирної угоди.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

