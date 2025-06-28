Росія може запускати до 1000 БПЛА за ніч: експерт попередив про небезпеку

Коротко:
- Армія Путіна готується до дронових обстрілів рекордного рівня
- Росія може атакувати Україну тисячею безпілотників одночасно
Російська Федерація суттєво збільшує виробництво ударних безпілотників, і вже найближчим часом може досягти можливості запускати до тисячі дронів по Україні протягом однієї ночі. Про це повідомив авіаційний фахівець Богдан Долінце в ефірі телеканалуі КИЇВ24.
За його оцінками, вже у червні обсяги виробництва безпілотників в Росії можуть сягнути "до 6000 одиниць різних типів", які будуть застосовані проти України.
"Сьогодні таки із застосуванням 300-400 безпілотників вже не є чимось надзвичайним. До кінця року ворог потенційно зможе здійснювати атаки з максимальною кількістю до 1000 безпілотників", — зазначив Долінце.
Він також звертає увагу, що основною складністю для Росії є не виготовлення самих "Шахедів", а забезпечення їх боєголовками.
За окремими оцінками, наразі на складах у РФ може зберігатися до 6000 дронів-камікадзе. Окрім того, країна-агресор активно працює над розширенням виробництва дронів інших типів, зокрема з оптоволоконним керуванням.
Обстріли України Росією - останні новини
Главред повідомляв, що 27 червня росіяни и атакували Дніпропетровщину балістичними ракетами. У місті пролунали масштабні вибухи.
Сьогодні ЗМІ повідомили, що до Дніпра долетів перший російський КАБ. Однак очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив іншу версію: що це збивали українські захисники новітню бомбу-ракету "Гром-1".
Окрім цього, повідомлялося, що з України за добу виїхало 51 тисяч людей. З них 31 тисяча до Польщі, а решта до інших країн ЄС та Молдови.
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