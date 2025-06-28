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Росія може запускати до 1000 БПЛА за ніч: експерт попередив про небезпеку

Даяна Швець
28 червня 2025, 14:17
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Основною складністю для Росії є не саме виробництво дронів-камікадзе типу "Шахед", а виготовлення бойових частин до них.
Росія може запускати до 1000 БПЛА за ніч: експерт попередив про небезпеку
РФ виходить на масове виробництво дронів / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Армія Путіна готується до дронових обстрілів рекордного рівня
  • Росія може атакувати Україну тисячею безпілотників одночасно

Російська Федерація суттєво збільшує виробництво ударних безпілотників, і вже найближчим часом може досягти можливості запускати до тисячі дронів по Україні протягом однієї ночі. Про це повідомив авіаційний фахівець Богдан Долінце в ефірі телеканалуі КИЇВ24.

За його оцінками, вже у червні обсяги виробництва безпілотників в Росії можуть сягнути "до 6000 одиниць різних типів", які будуть застосовані проти України.

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"Сьогодні таки із застосуванням 300-400 безпілотників вже не є чимось надзвичайним. До кінця року ворог потенційно зможе здійснювати атаки з максимальною кількістю до 1000 безпілотників", — зазначив Долінце.

Росія може запускати до 1000 БПЛА за ніч: експерт попередив про небезпеку
Шахед / Інфографіка: Главред

Він також звертає увагу, що основною складністю для Росії є не виготовлення самих "Шахедів", а забезпечення їх боєголовками.

За окремими оцінками, наразі на складах у РФ може зберігатися до 6000 дронів-камікадзе. Окрім того, країна-агресор активно працює над розширенням виробництва дронів інших типів, зокрема з оптоволоконним керуванням.

Обстріли України Росією - останні новини

Главред повідомляв, що 27 червня росіяни и атакували Дніпропетровщину балістичними ракетами. У місті пролунали масштабні вибухи.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що до Дніпра долетів перший російський КАБ. Однак очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив іншу версію: що це збивали українські захисники новітню бомбу-ракету "Гром-1".

Окрім цього, повідомлялося, що з України за добу виїхало 51 тисяч людей. З них 31 тисяча до Польщі, а решта до інших країн ЄС та Молдови.

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Що таке Київ24?

Київ24 — український комунальний телевізійний канал, заснований 1995 року. Засновник — Київська міська рада. Директор телеканалу — Юрій Лященко. Відповідно до програмної концепції КП КМР ТК "Київ" за форматом інформаційно-просвітницький телеканал, пише Вікіпедія.

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