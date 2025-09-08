Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія вдарила по Кабміну не "Шахедом": в Defense Express розкрили деталі атаки

Юрій Берендій
8 вересня 2025, 15:16
1983
По будівлі Кабміну влучила не дрон-камікадзе, а крилата ракета комплексу "Іскандер", бойова частина якої не здетонувала, вказують в Defense Express.
Росія вдарила по Кабміну не 'Шахедом': в Defense Express розкрили деталі атаки
Розкрито, чим насправді росіяни атакували Кабмін / Колаж Главред, фото: mil.ru, ДСНС Києва

Про що йдеться у матеріалі Defense Express:

  • Росіяни атакували будівлю Кабміну ракетою "Іскандер"
  • Бойова частина ракети не вибухнула
  • Пожежа почалась через займання пального

Під час нічної масованої атаки 7 вересня у будівлю Кабінету Міністрів України влучила не дрон-камікадзе "Шахед", а крилата ракета 9М727 із комплексу "Іскандер". Про це повідомляє аналітичне видання Defense Express з посиланням на аналіз уламків, який вдалось отримати з неназваних джерел.

Зазначається, бойова частина ракети не вибухнула, а пожежа на верхніх поверхах будівлі виникла через займання пального з баків ракети.

відео дня

За даними Командування Повітряних сил, у цій атаці Росія застосувала дев’ять крилатих ракет "Іскандер", чотири з яких вдалося збити, а також випустила 810 безпілотників різних типів, з яких 747 було знешкоджено. Крім того, противник атакував чотирма балістичними ракетами, які не були перехоплені.

"Крилата ракета 9М727, є однією з трьох, що призначена для ОТРК "Іскандер", разом із 9М728, 9М729 та часом позначається просто як "Іскандер-К" або Р-500. Як вважається, вона є варіацією 3М-14 "Калібр" для наземного пуску. Вона активно використовується ворогом для ударів по українських містах", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що "Іскандер" вже використовувався Росією для ударів по цивільних об’єктах, зокрема по драмтеатру в Чернігові у 2023 році. Як і в багатьох інших зразках російського озброєння, у цій ракеті застосовуються західні мікроелектронні компоненти цивільного призначення, зокрема китайського виробництва.

"У випадку штатного спрацювання бойової частини ракети, а її маса складає близько 450 кг, наслідки цього удару були б значно більшими", - резюмують аналітики.

Росія вдарила по Кабміну не 'Шахедом': в Defense Express розкрили деталі атаки
/ Інфографіка: Главред

Чим показовий російський удар по Кабміну - думка експерта

Як писав Главред, авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що російський удар по урядовому кварталу, зокрема ураження будівлі Кабміну, має показовий характер.

Криволап підкреслив, що влучання у дах Кабміну стало показовим та водночас виявило серйозні проблеми у роботі системи протиповітряної оборони. Він додав, що ця подія свідчить про наявність глибших системних недоліків.

"Тому що дійсно, цей квартал найбільш захищений з усіх кварталів, які є в Києві, і взагалі - на території України", - зауважив він в ефірі телеканалу Київ24.

Удар по Кабміну 7 вересня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 вересня Росія знову здійснила масований обстріл України. Під ударами опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук та Одеса. Вперше від початку повномасштабної війни ворожа атака пошкодила будівлю Кабінету Міністрів.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, постраждали дах та верхні поверхи урядової будівлі, вона також оприлюднила відео з місця події.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити другу хвилю санкцій проти Росії у відповідь на дії країни-агресора.

Інші новини:

Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Кабмін Искандер ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Існує нова загроза масованого удару по Україні в наступні 48 годин: що стане ціллю

Існує нова загроза масованого удару по Україні в наступні 48 годин: що стане ціллю

16:01Війна
Знищено і поранено військових: у РФ атаковано причетну до звірств в Україні в/ч

Знищено і поранено військових: у РФ атаковано причетну до звірств в Україні в/ч

15:57Світ
Росія вдарила по Кабміну не "Шахедом": в Defense Express розкрили деталі атаки

Росія вдарила по Кабміну не "Шахедом": в Defense Express розкрили деталі атаки

15:16Війна
Реклама

Популярне

Більше
Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Гороскоп на сьогодні 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на сьогодні 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

Від 8 до 30 тисяч доларів: військовий розкрив "розцінки" у столичних ТЦК

Від 8 до 30 тисяч доларів: військовий розкрив "розцінки" у столичних ТЦК

Останні новини

16:08

Психологи "зламали голову": лише 80% унікальних людей бачать оптичну ілюзію

16:01

Існує нова загроза масованого удару по Україні в наступні 48 годин: що стане ціллю

15:57

Знищено і поранено військових: у РФ атаковано причетну до звірств в Україні в/ч

15:50

Не лише Київ - яке місто двічі ставало столицею України

15:42

"Належать тільки мені": Ірина Білик отримала цінний подарунок від колишнього

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на ЗеленськогоЗолотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського
15:16

Росія вдарила по Кабміну не "Шахедом": в Defense Express розкрили деталі атаки

15:08

Гроші ллються рікою: які ТОП-5 дат народження приносять фінансовий успіх

14:56

Один інгредієнт перетворює яєчню на бездоганну страву: розкрито головний секретВідео

14:45

"Оптимізму немає": українцям порадили запастись ліхтариками і водою, деталі

Реклама
14:41

Штраф до 145 500 гривень: українців попередили про покарання за куріння в авто

14:34

Чому темніє срібло: народні прикмети про містичний метал

14:12

Гороскоп на завтра 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

14:08

Поїздка стане одразу зручнішою: водіям назвали секретну функцію козирка в автоВідео

13:57

Під ударом ГУР Ростелеком і Лукойл: ЗМІ дізналися деталі масштабної кібератаки

13:55

Українців частково звільнили від оплати за газ: кого стосується пільга

13:34

Китайський гороскоп на завтра 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

13:23

Базовий салатний овоч подорожчав на 23%: за що тепер прийдеться більше платити

13:17

Посміхайтеся, містер президент: онука Софії Ротару заселфилася з Трампом

13:06

"Росіяни відповзуть": Хилюк назвав імовірний сценарій завершення війни

12:46

Розвалила сім'ю і лишилась без грошей: Повалій розплатилась за зраду України

Реклама
12:44

За час соціальної кампанії телемарафону "Єдині Новини" в Україні зросла кількість донорів крові

12:41

Землю накрила магнітна буря: коли чекати найнебезпечніші спалахи на Сонці, дати

12:35

Сонячно та тепло буде не всюди: названо області, куди увірветься дощова погода

12:21

Частина Київщини на два дні залишилася без газу: що сталося

12:02

Топ-6 зачісок на довге волосся, які варто повторити восени-2025

11:50

ЗСУ звільнили території на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

11:47

Паркет без розводів, подряпин і бруду: один інгредієнт зробить підлогу блискучою

11:41

Їх можна почути і зараз: які українські прізвища колись давали біднякам

11:00

Взялись за довірену особу Путіна: СБУ шукає російського репера Тіматі

10:54

Порядок виплат сім’ям загиблих військових оновлено: що зміниться вже у вересні

10:47

Київ спровокував війну, а Україна схожа на ХАМАС: у Фіцо "пробили дно"

10:37

Потрібно все й одразу: чотири найбільш нетерплячі знаки зодіаку

10:37

Майбутнє переговорів: експерт сказав, як США і Китай оформлять "заморозку війни"

10:34

Знову майорить прапор України: Генштаб підтвердив звільнення важливого пункту

10:01

"Вигляд не найкращий": український співак шокував станом після розлучення

09:55

Окупанти рвуться до Харкова: в ISW попередили про небезпечну мету ворога

09:13

Як виростити огірки восени: хитрощі та найкращі сорти для врожаюВідео

09:09

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

09:02

РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світлаФото

09:00

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк

Реклама
08:58

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 вересня (оновлюється)

08:55

Рекорди та парадокси: чим увійде в історію Верховна Рада дев’ятого скликанняПогляд

08:40

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:26

ЗСУ звільнили важливий пункт на фронті та зачистили ще три - DeepState

07:58

РФ продовжить бити по Україні: Маломуж назвав три головні цілі атак перед зимою

06:53

"Я не в захваті": Трамп заявив, що найближчими днями поговорить із ПутінимФотоВідео

06:14

Цивільні у формі: чому не варто розділяти жертв війниПогляд

05:27

Кілька секунд і все готово: найкращі лайфхаки, як швидко почистити часник

04:30

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

04:04

Від 8 до 30 тисяч доларів: військовий розкрив "розцінки" у столичних ТЦК

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти