Росія вдарила по Кабміну не 'Шахедом': в Defense Express розкрили деталі атаки

По будівлі Кабміну влучила не дрон-камікадзе, а крилата ракета комплексу "Іскандер", бойова частина якої не здетонувала, вказують в Defense Express.

https://glavred.net/war/rossiya-udarila-po-kabminu-ne-shahedom-v-defense-express-raskryli-detali-ataki-10696259.html Посилання скопійоване

Розкрито, чим насправді росіяни атакували Кабмін / Колаж Главред, фото: mil.ru, ДСНС Києва

Про що йдеться у матеріалі Defense Express:

Росіяни атакували будівлю Кабміну ракетою "Іскандер"

Бойова частина ракети не вибухнула

Пожежа почалась через займання пального

Під час нічної масованої атаки 7 вересня у будівлю Кабінету Міністрів України влучила не дрон-камікадзе "Шахед", а крилата ракета 9М727 із комплексу "Іскандер". Про це повідомляє аналітичне видання Defense Express з посиланням на аналіз уламків, який вдалось отримати з неназваних джерел.

Зазначається, бойова частина ракети не вибухнула, а пожежа на верхніх поверхах будівлі виникла через займання пального з баків ракети.

відео дня

За даними Командування Повітряних сил, у цій атаці Росія застосувала дев’ять крилатих ракет "Іскандер", чотири з яких вдалося збити, а також випустила 810 безпілотників різних типів, з яких 747 було знешкоджено. Крім того, противник атакував чотирма балістичними ракетами, які не були перехоплені.

"Крилата ракета 9М727, є однією з трьох, що призначена для ОТРК "Іскандер", разом із 9М728, 9М729 та часом позначається просто як "Іскандер-К" або Р-500. Як вважається, вона є варіацією 3М-14 "Калібр" для наземного пуску. Вона активно використовується ворогом для ударів по українських містах", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що "Іскандер" вже використовувався Росією для ударів по цивільних об’єктах, зокрема по драмтеатру в Чернігові у 2023 році. Як і в багатьох інших зразках російського озброєння, у цій ракеті застосовуються західні мікроелектронні компоненти цивільного призначення, зокрема китайського виробництва.

"У випадку штатного спрацювання бойової частини ракети, а її маса складає близько 450 кг, наслідки цього удару були б значно більшими", - резюмують аналітики.

/ Інфографіка: Главред

Чим показовий російський удар по Кабміну - думка експерта

Як писав Главред, авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що російський удар по урядовому кварталу, зокрема ураження будівлі Кабміну, має показовий характер.

Криволап підкреслив, що влучання у дах Кабміну стало показовим та водночас виявило серйозні проблеми у роботі системи протиповітряної оборони. Він додав, що ця подія свідчить про наявність глибших системних недоліків.

"Тому що дійсно, цей квартал найбільш захищений з усіх кварталів, які є в Києві, і взагалі - на території України", - зауважив він в ефірі телеканалу Київ24.

Удар по Кабміну 7 вересня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 вересня Росія знову здійснила масований обстріл України. Під ударами опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук та Одеса. Вперше від початку повномасштабної війни ворожа атака пошкодила будівлю Кабінету Міністрів.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, постраждали дах та верхні поверхи урядової будівлі, вона також оприлюднила відео з місця події.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити другу хвилю санкцій проти Росії у відповідь на дії країни-агресора.

Інші новини:

Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред