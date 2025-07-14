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Росія ховає авіацію після операції "Павутина": що відомо

Анна Ярославська
14 липня 2025, 08:37
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У Курській області та в окупованому Криму помітили споруди бункерного типу на ворожих аеродромах.
Операція
Росія будує бункери для літаків після операції "Павутина" / Колаж: Главред, фото: understandingwar.org, СБУ

Головне:

  • Росія почала споруджувати захисні укриття на своїх авіабазах
  • Бункери помітили на Курщині та в Криму

Після операції СБУ "Павутина" російські військові почали зводити захисні споруди на деяких своїх авіабазах. Зокрема, у Курській області та в окупованому Криму.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на супутникові знімки, отримані українською організацією Frontelligence Insight від 7 липня, на авіабазі "Халіно" в Курській області російські військові побудували близько 10 укріплених бункерів, вкритих шаром ґрунту, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття, а також вісім ангароподібних будівель, розміщених на пероні.

відео дня

Аналогічну інформацію підтвердили зроблені 27 червня супутникові знімки Planet Labs.

Авіабаза
Авіабаза "Халіно" в Курській області / understandingwar.org

Крім того, за даними Frontelligence, супутникові знімки від 9 липня свідчать, що на авіабазі Саки в окупованому Криму російські військові звели дві бетонні споруди бункерного типу.

Знімки Planet Labs від 7 липня також демонструють наявність бетонних укриттів для літаків.

Авіабаза Саки в окупованому Криму
Авіабаза Саки в окупованому Криму / understandingwar.org

Як зазначає Frontelligence, станом на 9 липня на авіабазі Джанкой в окупованому Криму не зафіксовано жодної будівельної активності.

Аналітики також зазначають, що росіяни досі не прибрали уламки літаків на авіабазі "Біла" в Іркутській області та на авіабазі "Оленя" в Мурманській області. Ці два об'єкти були вражені українськими дронами під час операції "Павутина".

"Не виключено, що Росія почала споруджувати захисні укриття на своїх авіабазах лише після трьох років війни у відповідь на українську операцію "Павутина"", - констатують в ISW.

Операція "Павутина" - що про неї відомо

Як повідомляв Главред, 1 червня Україна провела спецоперацію в тилу РФ, вразивши цілі на аеродромах РФ "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново".

Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Приблизна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операція Павутина - що про неї відомо / Інфографіка: Главред

Пізніше стало відомо, що удар планувався по п'яти російських аеродромах. На далекому сході РФ реалізувати операцію не вдалося.

Операцію охрестили "Російським Перл-Харбором". СБУ показала найяскравіші кадри операції "Павутина".

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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