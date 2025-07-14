Чи використає Трамп санкційний кийок проти РФ: прогноз Золотарьова

Тарифи в 100-500% унеможливлюють будь-яку економічну діяльність.

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Трамп піде на конфлікт з Індією та Китаєм лише в разі крайньої необхідності, вважає Золотарьов / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У чому суть законопроєкту Грема-Блюменталя

Чи піде Трамп піде на конфлікт з Індією та Китаєм

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов оцінив шанси того, що у Вашингтоні буде ухвалено рішення щодо запровадження жорстких антиросійських санкцій, а саме - проголосовано законопроєкт Грема-Блюменталя про мита в 500%.

Експерт пояснив в інтерв'ю Главреду, що тарифи в 100-500% - це заборонні мита, вони унеможливлюють будь-яку економічну діяльність.

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"Мита більше спрямовані проти третіх країн. Скептики у Вашингтоні вважають, що ухвалення закону може викликати напругу. Адже хто найбільші покупці російських енергоресурсів? Індія та Китай. Такий крок викличе напругу у відносинах із країнами БРІКС. І виникає питання, чи не вистрілять собі в ногу США цим рішенням. Ми вже бачили історію з митами щодо Китаю, коли Трамп після глобального замаху здав назад", - сказав Золотарьов.

Політолог не впевнений, що Трамп піде на запуск санкцій, що включають 500% мита.

"Законопроєкт мегарадикальний, а великого бажання грати санкційною палицею у Трампа я не бачу. Він бізнесмен, для якого гешефт понад усе", - сказав Золотарьов.

На його думку, Трамп піде на конфлікт з Індією та Китаєм лише в разі крайньої необхідності.

"Поки що я не бачу передумов того, що Трамп запустить цю санкційну дубину", - резюмував політолог.

Заяви Трампа щодо України - останні новини

Як писав Главред, 8 липня президент США Дональд Трамп вперше жорстко розкритикував Володимира Путіна. Трамп сказав, що Путін люб'язний, але розповідає американцям всяку нісенітницю. Він попередив РФ про загрозу санкцій та заявив про "сюрприз".

Увечері 13 липня Трамп повідомив журналістам, що зброя, яку він відправить в Україну через європейські країни, включатиме "різні зразки дуже сучасного військового (обладнання)", зокрема батареї ППО Patriot.

14 липня президент США оголосить про новий план озброєння України. Як очікується, він включатиме наступальну зброю великої дальності. Як пише Axios із посиланням на джерела, план, імовірно, включатиме ракети великої дальності, які здатні вражати цілі в глибині території РФ, включно з Москвою.

Контр-адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері вважає, що Трамп, можливо, прозрів щодо Путіна і це відкриває нові можливості для України. Разом з тим, завжди є ризик, що глава Білого дому знову змінить курс.

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Про персону: Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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