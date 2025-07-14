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"Трамп злий на Путіна": США можуть передати Україні наступальну зброю - Axios

Анна Ярославська
14 липня 2025, 07:39
263
У США, Україні та Європі сподіваються, що зброя змінить траєкторію війни і вплине на плани Путіна щодо припинення вогню.
Трамп, Путин
Путін розлютив Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Коротко:

  • Заява Трампа щодо РФ і Путіна буде "агресивною"
  • Президент США оголосить про постачання зброї в Україну
  • Нову ініціативу буде презентовано на зустрічі Трампа і Рютте

У понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп оголосить про новий план озброєння України. Як очікується, він включатиме наступальну зброю великої дальності.

Як пише Axios із посиланням на джерела, план, імовірно, включатиме ракети великої дальності, які здатні вражати цілі в глибині території РФ, включно з Москвою.

відео дня

Водночас жоден зі співрозмовників видання не був у курсі остаточного рішення.

"Трамп дуже злий на Путіна. Про завтрашню заяву буде дуже агресивною", - заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Білий дім не відповів на запит про коментар.

Axios зазначає, що одним із чинників, який переконав Трампа піти цим шляхом, стала телефонна розмова 3 липня, в якій російський диктатор Володимир Путін ясно дав зрозуміти, що планує ескалацію війни.

Глава Кремля дав зрозуміти, що протягом наступних 60 днів він зробить нові зусилля з окупації територій.

"Він хоче забрати все", - заявив Трамп президенту Франції Еммануелю Макрону незабаром після розмови з Путіним, повідомило джерело.

У наступні дні план з приводу зброї перетворився з ідеї на щось більш конкретне.

Як писав Главред, увечері 13 липня Трамп повідомив журналістам, що зброя, яку він надішле в Україну через європейські країни, включатиме "різні зразки дуже сучасного військового (обладнання)", зокрема батареї ППО Patriot.

"Ми надішлемо їм Patriot, які їм відчайдушно потрібні, тому що Путін дійсно здивував багатьох людей. Він добре розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", - сказав Трамп журналістам на базі Ендрюс біля Вашингтона.

Нова ініціатива щодо постачання зброї в Україну, яка буде представлена на зустрічі Трампа і генсека НАТО Марка Рютте, передбачає, що європейські країни платитимуть за вироблену в США зброю, яку буде відправлено в Україну.

Схема була запропонована президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО два тижні тому.

Також офіційні особи США та України заявили, що зустріч Трампа і Зеленського на саміті була найкращою на даний момент.

Чиновники США, України та Європи сподіваються, що ця зброя змінить траєкторію війни і вплине на розрахунки глави Кремля Володимира Путіна щодо припинення вогню.

помощь США, инфографика
Поставки озюроєння Україні / Інфографіка: Главред

Позиція США щодо війни РФ проти України

Під час другого терміну Трампа Україна отримувала зброю від США, але лише на гроші, що залишилися з часів експрезидента Джо Байдена. Трамп відмовлявся розглядати можливість запиту додаткових коштів, стверджуючи, що це зменшить шанси на припинення бойових дій.

На початку липня журналісти Politico з посиланням на власні джерела написали, що Штати тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО та високоточної зброї Україні.

Пізніше в адміністрації Трампа підтвердили припинення військових поставок Києву.

8 липня президент США Дональд Трамп уперше жорстко розкритикував Володимира Путіна. Трамп сказав, що Путін люб'язний, але розповідає американцям всяку нісенітницю. Він попередив РФ про загрозу санкцій та заявив про "сюрприз".

Пізніше Трамп анонсував на 14 липня заяву про Росію. Глава Білого дому підкреслив своє розчарування Москвою та підтвердив відновлення військової допомоги Україні від США.

Тим часом сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що ситуація з нападом Росії на Україну скоро зміниться. На Україну чекають рекордні поставки озброєнь. Крім того, Конгрес США на межі ухвалення найзначніших санкцій в історії Штатів. За його словами, Трамп отримає справжню кувалду.

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