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Трамп прозрів щодо Путіна: адмірал ВМС пояснив, як діятимуть США

Анна Ярославська
14 липня 2025, 10:03
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Війна може затягнутися, поки Путін не буде змушений піти на реальні поступки. Для цього на господаря Кремля потрібно тиснути.
Марк Монтгомері, Трамп, Путін
Марк Монтгомері пояснив, чому змінилося ставлення Трампа до Путіна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНІАН, скріншот відео

Головні тези:

  • Спроби тиску на Путіна через "особисту дипломатію вичерпані
  • Трамп буде підвищувати ставки
  • Україні на руку те, що глава РФ не припиняє тиску

Президент США Дональд Трамп, можливо, прозрів щодо господаря Кремля Володимира Путіна і це відкриває нові можливості для України. Разом з тим, завжди є ризик, що глава Білого дому знову змінить курс. Чому нинішній глава Білого дому змінив свою позицію, пояснив контр-адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері.

Російський диктатор Володимир Путін, імовірно, не збирається закінчувати війну. Тому розрахунки Трампа і його помічників на те, що диктатора можна переконати піти на угоду, були помилковими. Тепер же Трамп досяг переломного моменту.

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Монтгомері пояснив, що Трамп - "класичний опортуніст. Насамперед він дбає про себе, а вже потім про Сполучені Штати". Особливість політики американського лідера - завжди намагатися підвищувати ставки.

"Путінська стратегія порожніх обіцянок миру завела його в глухий кут. Останні заяви президента є важливим сигналом: спроби тиску через "особисту дипломатію" з Путіним вичерпані", - сказав Монтгомері в інтерв'ю OBOZ.UA.

Контр-адмірал ВМС США у відставці вважає, що про велике роздратування Трампа свідчить і той факт, що американський лідер навіть замислився про новий пакет військової допомоги Україні вперше з моменту повернення в Білий дім.

"Трамп завжди намагається підвищити ставки у відносинах з іноземними друзями і ворогами за допомогою риторики і тарифів. Цей крок розглядається для того, щоб послати сигнал Путіну, який не бажає припиняти вогонь в Україні. Тому я сподіваюся, що Трамп нарешті тепер усе зрозумів: він має посилити тиск на Росію, якщо хоче досягти угоди щодо України", - зазначив Монтгомері.

Військовий вважає, що у "важливій заяві" щодо Росії, яку очільник Білого дому анонсував на 14 липня, Трамп оголосить про посилення тиску на Росію через санкції, постачання оборонного і, можливо, наступального озброєння Україні.

"Але є й парадокс: Україні певною мірою на руку те, що Путін не припиняє тиску. І це може спонукати Трампа діяти. Я не впевнений, чи здатен Путін взагалі адекватно зреагувати на тиск США. Але знаю одне: війна може затягнутися, поки він не буде змушений піти на реальні поступки, а тому його треба максимально до цього примушувати", - резюмував Монтгомері.

Заяви Трампа щодо України - останні новини

Як писав Главред, увечері 13 липня Трамп повідомив журналістам, що зброя, яку він надішле в Україну через європейські країни, включатиме "різні зразки дуже сучасного військового (обладнання)", зокрема батареї ППО Patriot.

"Ми надішлемо їм Patriot, які їм відчайдушно потрібні, тому що Путін дійсно здивував багатьох людей. Він добре розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", - сказав Трамп журналістам на базі Ендрюс біля Вашингтона.

У понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп оголосить про новий план озброєння України. Як очікується, він включатиме наступальну зброю великої дальності. Як пише Axios з посиланням на джерела, план, імовірно, включатиме ракети великої дальності, які здатні вражати цілі в глибині території РФ, включно з Москвою.

За даними ЗМІ, під час телефонної розмови 3 липня російський диктатор Володимир Путін попередив президента США Дональда Трампа, що найближчими 60 днями армія РФ планує наступати на сході України, щоб вийти на адміністративні кордони областей, які лідер Кремля вважає своїми.

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Про персону: Марк Монтгомері

Марк Монтгомері - контр-адмірал ВМС США у відставці. Наразі він є старшим директором Центру кібер- та технологічних інновацій в аналітичному центрі Фонду захисту демократій у Вашингтоні.

Монтгомері – син кадрового морського офіцера, закінчив Пенсільванський університет 1985 року, отримавши ступені бакалавра і магістра з історії та політології, і був призваний до лав ВМС США за програмою підготовки офіцерів запасу. Згодом він вступив до Оксфордського університету, де отримав ступінь магістра історії. Монтгомері також пройшов програму підготовки фахівців з ядерної енергетики, повідомляє офіційний сайт ВМС США.

З 2001 до 2003 року Монтгомері був першим командиром USS McCampbell (DDG 85), він здійснив дві антинаркотичні операції. З 2004 по 2006 рік служив офіцером реактора на USS Nimitz (CVN 68). З 2007 по 2009 рік командував 15-ю ескадрою есмінців і оперативною групою 75.4, очолюючи есмінці й фрегати, приписані до 7-го флоту США. Виконав кілька розгортань у складі авіаносних ударних груп Kitty Hawk і George Washington.

У 1998 році Монтгомері обрали стипендіатом Білого дому, і з 1998 до 2000 року він працював у Раді національної безпеки, обіймаючи посаду директора з транснаціональних загроз. З 2009 по 2010 рік очолював Стратегічний відділ в Управлінні начальника військово-морських операцій.

У званні флагманського офіцера Монтгомері з 2010 до 2012 року обіймав посаду заступника директора з планування, політики та стратегії Європейського командування ЗС США в Штутгарті, Німеччина.

Із січня 2013 року до жовтня 2014 року Монтгомері командував бойовими силами 7-го флоту/оперативною групою 70/авіаносною ударною групою 5, що постійно базувалися на борту авіаносця USS George Washington (CVN 73) у передовому крилі Йокосука, Японія.

Монтгомері є членом Ради з міжнародних відносин і випускником курсу XXI семінару Массачусетського технологічного інституту.

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