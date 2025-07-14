Чому Україна не завдає ударів по Москві - названо три найслабших місця Росії

Україна не завдає ударів по росіянах зосереджуючись виключно на військових цілях, серед яких особливо вразливими залишаються Москва, вказує Світан.

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Названо три найслабших місця Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Світан:

Україна не завдає терористичних ударів по російським цивільним

Головна мета Сил оборони - знищення військових цілей РФ

У Росії є одразу 3 слабких місця

Українці часто емоційно ставлять питання, чому, маючи технічні можливості діставати цілі в глибині Росії, зокрема в Москві, Україна не відповідає ударами на постійні обстріли Києва з боку РФ, щоб москвичі змогли відчути війну та слухали повітряну тривогу. Про те, чому Україна не завдає ударів по росіянах у відповідь розповів під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Світан наголосив, що для військових некоректно ставити питання у форматі впливу на цивільне населення, адже вони ведуть боротьбу з військовими силами противника. Дії Росії він назвав терористичними, оскільки вона цілеспрямовано атакує мирних жителів України. На його думку, такі дії є характерними для російської армії та імперської політики, але суперечать принципам військової честі, якою керуються українські захисники.

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За його словами, головна мета — знищення військових цілей РФ, а не спроби тиску на населення країни-агресора. Крім того, такий підхід є неефективним, адже у разі небезпеки росіяни просто перемістяться за Урал, і досягти бажаного ефекту не вдасться. Така стратегія не лише не принесе результатів, а й суперечитиме цінностям українських військових.

"А ось бити по військових об'єктах у Москві – це інша справа. А Москва напхана військовими об'єктами. А якщо говорити про центри прийняття рішень, то такими є навіть Рубльовські лазні – потрібно тільки попередити ескортниць, щоб вони покинули зону ураження, і можна "перевіряти температуру" в цих лазнях.Якщо серйозно, то Москва і справді наповнена військовими об'єктами. 30% російської високотехнологічної військової галузі розташовано в Москві та Підмосков'ї. Питання не в тому, чи потрібно по них бити (звичайно, треба!), питання – чим. Справа в тому, що безпілотники і крилаті ракети, які у нас є і навіть, можливо, дійшли б до Москви, туди не доходять з тієї ж причини, чому іранські крилаті ракети і безпілотники не дійшли до Ізраїлю: їх просто збивають. Який сенс відправляти в щільну систему ППО все це? Адже щільна багатоешелонована система ППО означає практично стовідсоткове знищення аероцілей", - вказує він.

Світан вважає, що для ураження Москви доцільно застосовувати балістичні ракети, оскільки лише такий тип озброєння здатен прорвати російську систему протиповітряної оборони.

Він наголосив, що Росія має три ключові вразливі точки: перша — Москва, друга — нафтогазова промисловість, об’єкти якої залишаються вразливими до ударів безпілотників із вибухівкою, навіть попри недостатню щільність ППО, і третя — Крим, де також можливо завдавати ударів дронами, особливо з морського напрямку.

Дивіться відео, в якому полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, для яких українських міст наступ РФ у серпні-вересні становить найбільшу загрозу, а також коли ЗСУ можуть почати операцію в Брянській області:

Російські війська змушені реагувати, застосовуючи ракети-перехоплювачі або авіацію, яку вже навчилися ефективно знищувати українські системи типу "Магура". За словами Світана, вплив на Крим через атаки на військові об’єкти там є цілком реальним і досяжним завданням.

"Так що ми можемо тиснути на Росію і її слабкі місця, знищуючи військовим шляхом її нафтогазову галузь. І тоді цей колос на глиняно-нафтових ногах, врешті-решт, впаде, і ми про нього забудемо, як уже забули про Радянський Союз", - резюмував він.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, унаслідок нещодавньої атаки по командному пункту російських військ у Курській області було знищено ще двох старших офіцерів РФ.

11 липня влада Росії заявила про масштабну атаку дронів на кілька регіонів. Вибухи пролунали в підмосковній Дубні, в Курській області та в Тулі. Зокрема, в Дубні атакували підприємство "Кронштадт", яке займається розробкою безпілотників. Це вже не перший удар по цьому об’єкту — подібна атака відбулася в травні.

Крім того, 7 липня українські дрони далекого радіуса дії вразили Ільський нафтопереробний завод імені А. Шамара в Краснодарському краї. За даними джерел Суспільного, внаслідок удару було зафіксовано влучання в технологічний цех підприємства.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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