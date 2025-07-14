Українців можуть почати штрафувати у певну годину: яка причина

В Україні пропонують встановити нову адміністративну відповідальність.

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Штраф за ігнорування хвилини мовчання / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

На сайті Кабінету Міністрів України з’явилась нова петиції

Автор пропонує запровадити хвилину мовчання у всіх містах України

За її ігнорування пропонують запровадити штрафи

У всіх містах України хочуть проводити хвилину мовчання за людьми, яких вбила країна-агресор Росія під час повномасштабної війни. Громадян, які ігноруватимуть це правило, пропонують штрафувати. Відповідна петиція з'явилася на сайті Кабінету Міністрів України.

Так, автор петиції Павло Сіващенко пропонує, щоб гімн програвався у гучномовцях, які встановлені по всій країні. Це сприятиме тому, що пошану загиблим під час збройної агресії воїнам та цивільним людям віддаватимуть усі громадяни.

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На думку чоловіка, це допоможе продемонструвати єдність українського народу та сформується новий рівень поваги до жертв війни.

"Цією петицією спільнота небайдужих українців вимагає зробити хвилину мовчання "тотальною і невідворотною", щоб "кожна праска" в Україні в кожному населеному пункті України "говорила": зупинись, вшануй пам'ять полеглих за Україну", - йдеться у тексті петиції.

Водночас, за публічне ігнорування хвилини мовчання автор пропонує встановити адміністративну відповідальність, тобто — штрафувати порушника.

"Розробити нормативно-правову базу для введення адміністративної відповідальності (грошових штрафів) за публічне ігнорування хвилини мовчання (за винятком невідкладних державних або комунальних служб, інших невідкладних категорій)", - йдеться у петиції.

Варто додати, що станом на 14 липня з необхідних 25 тисяч голосів петиція отримала 554.

Штрафи - останні новини України

Як повідомляв Главред, в Україні водіям може загрожувати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами — зокрема, якщо залишити їх у зачиненому авто під час спеки.

Також відомо, що українці можуть отримати штраф, якщо вони затягнули з вклеюванням фотографії у паспорті-книжечці після досягнення 25 і 45 років і не вклалися у потрібні терміни.

Крім того, в Україні можуть збільшити штрафні санкції за непропуск автомобілів екстрених служб на автошляхах.

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Про джерело: Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

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