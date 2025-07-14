Путін погрожує великим наступом впродовж 60 днів: у Зеленського відреагували

Путін дав чітко зрозуміти Трампу, що не планує завершувати війну.

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Коваленко спростував заяви про новий наступ Росії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

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Путін анонсував Трампу великий наступ впродовж 60 днів

На фронті вже триває наступ армії РФ, розпочатий ще у 2024 році

У четвер, 3 липня, під час телефонної розмови російський диктатор Володимир Путін попередив президента США Дональда Трампа, що в найближчі 60 днів армія РФ планує наступати на сході України, щоб вийти на адміністративні межі областей, які лідер Кремля вважає своїми. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на слова кремлівського правителя.

Коваленко підтвердив те, що Путін і надалі планує відправляти нові резерви, аби продовжувати мʼясні штурми на Сході.

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Він підкреслив, що те, що відбувається на фронті, — не новий наступ, а продовження попереднього, який триває ще з 2024 року.

"Як і казав, це не новий наступ, а продовження старого, який по планах провалюється у Путіна з 2024 року. Бо ще на 2024 рік Путін ставив задачу захоплення українських міст на Сході, але Сили оборони ці плани зірвали. Все, що робить Росія з того часу - вкидає все нові і нові резерви. Нічого нового не придумали вони і зараз. Зміна інтенсивностей одного наступу, який триває понад рік", - написав голова ЦПД.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що росіяни намагаються тиснути на фронті ще з минулого року, але нових наступів немає.

Крім того, як писав Главред, Росія готується до "вирішальної битви", написали журналісти Deutsche Welle. Противник намагається знищити український ВПК і чинити тиск на народ і владу.

Нещодавно військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан повідомив, що росіяни готують другу хвилю наступу. За його словами, основний тиск російських військ під час наступальної кампанії буде приблизно у вересні.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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