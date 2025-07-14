У Німеччині поставили крапку в темі постачання Україні ракет Taurus

Попри масовані атаки з боку РФ, Берлін не планує передавати Києву ракети великої дальності.

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У Німеччині зробили нову заяву про постачання Україні ракет Taurus / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Ключові тези Пісторіуса:

Німеччина не буде передавати Україні Taurus

ФРН не надасть Києву додаткових систем Patriot

У Німеччині зробили нову заяву про постачання Україні авіаційних крилатих ракет Taurus. Зокрема, міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що ФРН не планує передавати Києву ракети та американські зенітні ракетні комплекси Patriot, які знаходяться на озброєнні її армії. Відповідну заяву він зробив під час інтервʼю Financial Times.

За його словами, навіть попри нещодавню хвилю російських повітряних атак і чергове прохання з боку Києва, Берлін не передаватиме Києву ракети великої дальності.

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Також Німеччина не може надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot через їх нестачу.

Пісторіус розповів, що Берлін вже передав Києву 3 зі своїх 12 систем Patriot: "У нас залишилося лише 6 у Німеччині".

Також він зазначив, що ще два комплекси передали Польщі, а щонайменше один із них постійно був недоступний через технічні роботи або навчальні потреби.

"Це справді замало, особливо враховуючи цілі НАТО щодо можливостей, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо дати більше", - підкреслив міністр оборони Німеччини.

Ракети Taurus / Інфографіка: Главред

Передача ракет Taurus Україні - що відомо

Як писав Главред, в Німеччині остаточно відмовились від передачі далекобійних ракет Taurus та заявили, що профінансують виготовлення далекобійної зброї для України.

Згодом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питання постачання Україні крилатих ракет Taurus залишається відкритим. Однак українські військові повинні пройти навчання, а це питання ще не обговорювалося.

Як повідомляв The Guardian, останнім часом Мерц ухиляється від відповіді, чому Німеччина все ще не надає ці ракети Україні. Ймовірно, це відбувається через внутрішній спротив.

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Про персону: Борис Пісторіус Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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