Загострення на фронті: у Генштабі розповіли про нові деталі

Українські військові стримали натиск окупантів на всіх основних напрямках фронту, включно з Краматорським і Лиманським.

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Генштаб повідомив про 152 боєзіткнення за добу й великі втрати серед росіян на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

За 13 липня зафіксовано 152 бойові зіткнення, половина — на Покровському напрямку

Росія застосувала 46 авіаударів і понад 1000 дронів-камікадзе, 4239 обстрілів

Окупанти втратили понад 200 осіб, ЗСУ знищили техніку й укриття ворога

Протягом 13 липня на фронті зафіксовано 152 бойові зіткнення, з яких майже половина — на Покровському напрямку, де українські військові успішно відбили всі атаки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Російська армія завдала 46 авіаударів, застосувавши 77 керованих авіабомб. Для ударів також було використано 1054 дрони-камікадзе. Загалом окупанти здійснили 4239 обстрілів позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури.

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Основні напрямки бойових дій:

Північно-Слобожанський і Курський напрямки — 13 бойових зіткнень. Росіяни застосували 9 авіаударів, 21 авіабомбу та 293 обстріли, з них 6 — з РСЗВ.

Південно-Слобожанський — 4 атаки у районах Вовчанська та Зеленого.

Куп’янський напрямок — 7 спроб прориву в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

Лиманський — відбито 20 атак біля населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Білогорівка. Ще 5 боїв тривають.

Сіверський напрямок — 3 атаки відбито, ще 2 бої тривають у районах Серебрянки та Виїмки.

Краматорський — зупинено 4 штурми в районах Часового Яру та Ступочок.

Торецький напрямок — 10 атак відбито поблизу Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та Степанівки. Бої тривають у двох локаціях.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровський напрямок— найбільш інтенсивні бої: 68 атак за день біля Полтавки, Миролюбівки, Миколаївки, Родинського, Новоторецького, Проміня, Відродження, Удачного та інших населених пунктів.

За попередніми даними, окупанти втратили щонайменше 218 осіб убитими і пораненими. ЗСУ також знищили:

2 автомобілі, 3 мотоцикли;

16 БпЛА, 5 антен до них;

артилерійську установку;

пункт управління БпЛА;

1 укриття;

уразили ще 2 авто, 1 мотоцикл, 4 гармати та 11 укриттів.

Новопавлівський напрямок— 11 атак відбито поблизу Запоріжжя, Новохатського, Мирного, Шевченка, Зеленого Поля, Рівнополя та Вільного Поля. Ще 7 боїв тривають.

Оріхівський напрямок — відбито 2 спроби просування у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

Придніпровський напрямок — 7 невдалих спроб штурмів з боку ворога.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано.

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Нагадаємо, Главред писав, що російські загарбники активізувалися біля адмінмежі Дніпропетровської області, намагаючись прорвати оборону українських військ.

Також українські захисники мають тактичне просування поблизу Покровська. У той час, російські окупанти продовжують проводити наступальні дії на більшості напрямках, однак успіху їм не вдалося досягти.

Крім того, Війська країни-окупанта Росії збільшили кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку в Херсонській області. Ворог намагається просунутися вперед у зоні островів на Дніпрі, щоб вийти на плацдарми і взяти їх під контроль.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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