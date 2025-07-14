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Загострення на фронті: у Генштабі розповіли про нові деталі

Руслан Іваненко
14 липня 2025, 01:44
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Українські військові стримали натиск окупантів на всіх основних напрямках фронту, включно з Краматорським і Лиманським.
Война, фронт, ВСУ
Генштаб повідомив про 152 боєзіткнення за добу й великі втрати серед росіян на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • За 13 липня зафіксовано 152 бойові зіткнення, половина — на Покровському напрямку
  • Росія застосувала 46 авіаударів і понад 1000 дронів-камікадзе, 4239 обстрілів
  • Окупанти втратили понад 200 осіб, ЗСУ знищили техніку й укриття ворога

Протягом 13 липня на фронті зафіксовано 152 бойові зіткнення, з яких майже половина — на Покровському напрямку, де українські військові успішно відбили всі атаки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Російська армія завдала 46 авіаударів, застосувавши 77 керованих авіабомб. Для ударів також було використано 1054 дрони-камікадзе. Загалом окупанти здійснили 4239 обстрілів позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури.

відео дня

Основні напрямки бойових дій:

Північно-Слобожанський і Курський напрямки — 13 бойових зіткнень. Росіяни застосували 9 авіаударів, 21 авіабомбу та 293 обстріли, з них 6 — з РСЗВ.

Південно-Слобожанський — 4 атаки у районах Вовчанська та Зеленого.

Куп’янський напрямок — 7 спроб прориву в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

Лиманський — відбито 20 атак біля населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Білогорівка. Ще 5 боїв тривають.

Сіверський напрямок — 3 атаки відбито, ще 2 бої тривають у районах Серебрянки та Виїмки.

Краматорський — зупинено 4 штурми в районах Часового Яру та Ступочок.

Торецький напрямок — 10 атак відбито поблизу Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та Степанівки. Бої тривають у двох локаціях.

Загострення на фронті: у Генштабі розповіли про нові деталі
Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровський напрямок— найбільш інтенсивні бої: 68 атак за день біля Полтавки, Миролюбівки, Миколаївки, Родинського, Новоторецького, Проміня, Відродження, Удачного та інших населених пунктів.

За попередніми даними, окупанти втратили щонайменше 218 осіб убитими і пораненими. ЗСУ також знищили:

  • 2 автомобілі, 3 мотоцикли;
  • 16 БпЛА, 5 антен до них;
  • артилерійську установку;
  • пункт управління БпЛА;
  • 1 укриття;
  • уразили ще 2 авто, 1 мотоцикл, 4 гармати та 11 укриттів.

Новопавлівський напрямок— 11 атак відбито поблизу Запоріжжя, Новохатського, Мирного, Шевченка, Зеленого Поля, Рівнополя та Вільного Поля. Ще 7 боїв тривають.

Оріхівський напрямок — відбито 2 спроби просування у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

Придніпровський напрямок — 7 невдалих спроб штурмів з боку ворога.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що російські загарбники активізувалися біля адмінмежі Дніпропетровської області, намагаючись прорвати оборону українських військ.

Також українські захисники мають тактичне просування поблизу Покровська. У той час, російські окупанти продовжують проводити наступальні дії на більшості напрямках, однак успіху їм не вдалося досягти.

Крім того, Війська країни-окупанта Росії збільшили кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку в Херсонській області. Ворог намагається просунутися вперед у зоні островів на Дніпрі, щоб вийти на плацдарми і взяти їх під контроль.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

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