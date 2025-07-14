Мобілізацію та воєнний стан хочуть продовжити: Зеленський подав важливий документ

Відповідні законопроєкти внесені на розгляд Верховної Ради.

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Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні планують продовжити загальну мобілізацію та воєнний стан

Відповідні законопроєкти Парламент підпише впродовж тижня

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

На сайті Верховної Ради було зареєстровано два законопроекти - №13471 та №13472:

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про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні";

про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

За словами нардепа, впродовж поточного тижня Парламент 16-ий раз, проголосує за продовження мобілізації та воєнного стану в Україні.

"Відповідно продовження буде з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року", - написав Железняк.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україну вранці у понеділок, 14 липня, прибув спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог. Відомо, що серед тем, які обговорюватимуть представники країн, — оборона, зміцнення безпеки, озброєння, санкції, захист українців та посилення співпраці між Україною і США.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що у понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп оголосить про новий план озброєння України. Як очікується, він включатиме наступальну зброю великої дальності. За даними Axios, план, імовірно, включатиме ракети великої дальності, які здатні вражати цілі в глибині території РФ, включно з Москвою.

Крім того, президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

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Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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