Страшний кінець: судмедексперт повідомив деталі смерті зірки серіалу "Усі жінки - відьми"

Джуліан Макмехон до останнього боровся за життя, але хвороба виявилася сильнішою.

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Джуліан Макмехон причина смерті - від чого помер Коул із Усі жінки відьми / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

4 липня дружина Джуліана Макмехона повідомила про смерть актора

Через тиждень у пресі з'явилися подробиці діагнозу зірки

Австралійський актор, зірка серіалів "Усі жінки відьми" та "Частини тіла" Джуліан Макмехон помер у віці 56 років. Його смерть стала шоком для шанувальників, оскільки артист приховував, що останні роки бореться з онкологією.

Новина про хворобу з'явилася в пресі разом із повідомленням про смерть Макмехона - публічну заяву зробила третя дружина Джуліана Келлі Паньягуа. Однак деталі вдова розкривати не стала.

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Пізніше їх опублікувало видання People із посиланням на звіт судово-медичної експертизи округу Пінеллас у Флориді, США. У ньому було зазначено, що смерть Джуліана Макмехона настала 2 липня 2025 року внаслідок утворення метастазів у легенях. Їх спричинив рак голови та шиї, з яким боровся актор.

Джуліан Макмехон причина смерті - від чого помер Коул із Усі жінки відьми / instagram.com/julianmcmahonofficial

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