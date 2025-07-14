Страшний кінець: судмедексперт повідомив деталі смерті зірки серіалу "Усі жінки - відьми"

Коротко:
- 4 липня дружина Джуліана Макмехона повідомила про смерть актора
- Через тиждень у пресі з'явилися подробиці діагнозу зірки
Австралійський актор, зірка серіалів "Усі жінки відьми" та "Частини тіла" Джуліан Макмехон помер у віці 56 років. Його смерть стала шоком для шанувальників, оскільки артист приховував, що останні роки бореться з онкологією.
Новина про хворобу з'явилася в пресі разом із повідомленням про смерть Макмехона - публічну заяву зробила третя дружина Джуліана Келлі Паньягуа. Однак деталі вдова розкривати не стала.
Пізніше їх опублікувало видання People із посиланням на звіт судово-медичної експертизи округу Пінеллас у Флориді, США. У ньому було зазначено, що смерть Джуліана Макмехона настала 2 липня 2025 року внаслідок утворення метастазів у легенях. Їх спричинив рак голови та шиї, з яким боровся актор.
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