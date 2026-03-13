"Там Санта-Барбара": гучна заява Зеленського щодо тристоронніх переговорів

За словами Володимира Зеленського, Україна підтвердила готовність прилетіти до Маямі або Вашингтона.

https://glavred.net/ukraine/tam-santa-barbara-gromkoe-zayavlenie-zelenskogo-o-trehstoronnih-peregovorah-10748825.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував переговори про припинення вогню

Головне:

Україна готова до нового раунду мирних переговорів зі США та Росією, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через розбіжності позицій Вашингтона та Москви.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам за підсумками візиту до Франції, повідомляє Укрінформ.

відео дня

За словами глави держави, переговори були перенесені на прохання американської сторони через війну проти Ірану.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

"Там ціла Санта-Барбара з цими переговорами - через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці, тому що війна і ситуація з безпекою не дозволяють їм зараз виїжджати з території США", - сказав президент.

Україна, за словами Зеленського, підтвердила готовність прилетіти до Маямі або Вашингтона, залежно від вибору американців. У свою чергу, російська сторона запропонувала альтернативні локації — Туреччину або Швейцарію, але США не погодилися на цей варіант.

"Ми відразу сказали, що готові до зустрічі наступного тижня, ми готуємося до зустрічі і в Америці, і в Швейцарії, і в Туреччині, і навіть, якщо не побояться, в Еміратах", - заявив глава держави, додавши, що те, чи відбудуться переговори, залежить від американців.

/ Інфографіка: Главред

Переговори про мир - новини за темою

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред