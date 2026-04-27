Росія використовує нові реактивні дрони для атак: яку загрозу вони становлять

Боровик вважає, що Україна має випередити ворога в адаптації систем захисту.

Яку загрозу несуть реактивні дрони РФ

Ключові тези:

Росія модифікує ударні дрони типу "Шахед"

Їх оснащують реактивними двигунами

Знешкодити такий швидкісний літальний апарат дуже важко

Країна-агресор Росія продовжує модифікувати свої ударні дрони типу "Шахед". Зокрема, вони вже літають на реактивних двигунах. Про сказав засновник оборонної компанії "First Contact", учасник бойових дій Валерій Боровик в ефірі Київ24.

За його словами, модифіковані безпілотники складно розпізнати радіолокаційним засобам.

"Проблема не в потужності бойової частини, а в обмежених можливостях знешкодити такий швидкісний літальний апарат наявними силами мобільних груп", - підкреслив він.

На його думку, Україні потрібно терміново масштабувати засоби РЕБ та малу авіацію, щоб не витрачати дорогі ракети F-16 на ці відносно дешеві цілі.

"Україна має випередити ворога в адаптації систем захисту до появи швидкісних безпілотників. Посилення радіоелектронної боротьби є пріоритетом у боротьбі з реактивними загрозами", - наголосив Боровик.

Дрон "Шахед"

Російські дрони - що відомо

Як повідомляв Главред, радник міністра оборони та фахівець з РЕБ Сергій Бескреснов (Флеш) заявляв, що у прифронтовій зоні противник все частіше відмовляється від застосування дорогих ударних безпілотників, роблячи ставку на простіші та дешевші апарати типу "Молнія".

17 квітня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні вперше зафіксовано випадок, коли реактивний "Шахед" був знищений силами приватної протиповітряної оборони. Швидкість цілі перевищувала 400 км/год.

Також відомо, що окупаційні війська РФ почали застосовувати керовані "Шахеди" для ураження українських мобільних вогневих груп під час їхньої роботи по повітряних цілях.

Про джерело: Київ24 Київ24 — український комунальний телевізійний канал, заснований 1995 року. Засновник — Київська міська рада. Директор телеканалу — Юрій Лященко. Відповідно до програмної концепції КП КМР ТК "Київ" за форматом інформаційно-просвітницький телеканал, пише Вікіпедія.

