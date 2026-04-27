Росія використовує нові реактивні дрони для атак: яку загрозу вони становлять

Ключові тези:
- Росія модифікує ударні дрони типу "Шахед"
- Їх оснащують реактивними двигунами
- Знешкодити такий швидкісний літальний апарат дуже важко
Країна-агресор Росія продовжує модифікувати свої ударні дрони типу "Шахед". Зокрема, вони вже літають на реактивних двигунах. Про сказав засновник оборонної компанії "First Contact", учасник бойових дій Валерій Боровик в ефірі Київ24.
За його словами, модифіковані безпілотники складно розпізнати радіолокаційним засобам.
"Проблема не в потужності бойової частини, а в обмежених можливостях знешкодити такий швидкісний літальний апарат наявними силами мобільних груп", - підкреслив він.
На його думку, Україні потрібно терміново масштабувати засоби РЕБ та малу авіацію, щоб не витрачати дорогі ракети F-16 на ці відносно дешеві цілі.
"Україна має випередити ворога в адаптації систем захисту до появи швидкісних безпілотників. Посилення радіоелектронної боротьби є пріоритетом у боротьбі з реактивними загрозами", - наголосив Боровик.
Російські дрони - що відомо
Як повідомляв Главред, радник міністра оборони та фахівець з РЕБ Сергій Бескреснов (Флеш) заявляв, що у прифронтовій зоні противник все частіше відмовляється від застосування дорогих ударних безпілотників, роблячи ставку на простіші та дешевші апарати типу "Молнія".
17 квітня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні вперше зафіксовано випадок, коли реактивний "Шахед" був знищений силами приватної протиповітряної оборони. Швидкість цілі перевищувала 400 км/год.
Також відомо, що окупаційні війська РФ почали застосовувати керовані "Шахеди" для ураження українських мобільних вогневих груп під час їхньої роботи по повітряних цілях.
Читайте також:
- Масована атака РФ на Сумську область: є руйнування, люди залишилися без світла
- Важка ніч для Одеси, Росія атакувала житлові квартали: нові подробиці
- Україну почали атакувати новою зброєю С-71К "Ковьор": ГУР розкрило деталі
