"Складніша ціль": експерт попередив про нову небезпеку "Шахедів"

Руслан Іваненко
23 квітня 2026, 16:19
Жданов попередив про можливий перехід до автономних роїв дронів зі штучним інтелектом.
Чому маневрені дрони складніше збивати засобами ППО та стрілецькою зброєю

Коротко:

  • РФ застосовує керовані "Шахеди"
  • Дрони наводяться на рухомі цілі
  • Їх важче збити через маневри

Країна-агресорка Росія останнім часом активізувала атаки по Україні із застосуванням керованих безпілотників. Під ударами опиняються великі міста, зокрема Дніпро, Київ, Харків і Запоріжжя. Дрони можуть тривалий час кружляти над населеними пунктами, створюючи постійну загрозу для цивільних.

Чим небезпечні керовані "Шахеди"

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, чим керовані "Шахеди" відрізняються від звичайних і чому вони становлять більшу небезпеку.

За його словами, ключова відмінність таких дронів — можливість керування в режимі реального часу.

"Загроза полягає в тому, що оператор бачить те, що бачить дрон. Вони використовують ці дрони для ураження рухомих цілей. Влучання в локомотиви, особливо ті, які у нас були, в поїзди. Це можна зробити лише дроном, який керується в режимі онлайн. Ну і ведення розвідки", — пояснив Жданов.

Експерт зазначив, що через здатність маневрувати такі безпілотники складніше знищити.

"Річ у тому, що якщо він маневрує, то він складніша ціль. А щоб збити маневрену ціль, треба застосовувати високоточні засоби, як-от зенітно-ракетні комплекси. У нас ракет обмаль. А лупити кулеметами в повітря — треба витратити дуже багато боєприпасів, щоб у нього влучити, за рахунок маневрування. Тому їх і не збивають. А вже коли йде масована атака, коли вони йдуть з роєм, тоді і легше збивати, і легше виявляти", — зазначив він.

Росія застосовує mesh-мережі для збільшення дальності

Окремо Жданов звернув увагу на можливе використання росіянами так званих mesh-мереж, коли дрони передають сигнал один одному.

"Вони можуть використовувати мешмережі. Це коли на дронах стоять ретранслятори, роутери, скажімо так, простою мовою. І ці роутери передають сигнал між самими дронами. І той, хто йде останнім, він дістає і має зв’язок з ретранслятором, який стоїть, припустімо, на кордоні України та Росії або на кордоні України й Білорусі. Стаціонарні ретранслятори сьогодні досягають дальності до 200 кілометрів", — сказав він.

Така система дозволяє значно збільшити радіус дії безпілотників.

"А якщо ще зробити такий ланцюжок із дронів з дистанцією в 50 кілометрів між дронами, наприклад, у повітрі, то дальність збільшується доволі суттєво. Останній дрон може передавати інформацію на ретранслятор до оператора, використовує модеми, які стоять у тих дронах, що летять за ним. От у чому полягають їхня особливість і небезпека", — пояснив експерт.

Водночас Україна може протидіяти таким дронам за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, але лише в межах їхнього покриття.

"Глушити можемо. Можемо глушити цей зв’язок, але для цього треба, щоб дрони літали в зоні дії нашої РЕБ. Наразі ми лише мріємо про глибоко ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка повинна включати в себе, зокрема, й засоби радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвідки, крім вогневих засобів. Тому у нас і РЕБ, і вогневий захист тут, всередині країни, переважно об’єктовий. І коли вони потрапляють до зони дії, вони падають або втрачають зв’язок, керованість і зазвичай падають. Але ж це покрити всю територію ми не можемо, на жаль", — сказав він.

Експерт також попередив, що наступним етапом розвитку може стати використання автономних роїв дронів.

"Я вам скажу, що наступне покоління буде роєм дронів. Це ще гірше. Це коли один дрон веде зграю та керує, розподіляє цілі, веде розвідку паралельно, у нього буде машинний зір, ми це називаємо штучним інтелектом, і він зіставлятиме цілі та розподілятиме, який із дронів, який за ним летить у цьому рою, призначатиметься на ураження. Рій може працювати без участі оператора", — пояснив він.

За словами Жданова, нині триває технологічна гонка у сфері розвитку таких систем.

"От зараз, до речі, йде гонитва, хто перший, ми запустимо цю систему роя чи Російська Федерація. Це наступний етап розвідки цих засобів повітряного нападу", — зазначив він.

Як писав Главред, Росія перейшла до нової моделі повітряних ударів по Україні, комбінуючи масовані атаки безпілотниками вночі з не менш потужними хвилями вдень. Така тактика може призвести до збільшення жертв серед цивільних і посилення психологічного тиску на населення.

Крім того, війська РФ постійно вдосконалюють засоби повітряного нападу, зокрема застосовують mesh-мережі, що дозволяють операторам у режимі реального часу керувати дронами з території РФ. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Нагадаємо, російські військові почали застосовувати нову тактику протидії українським безпілотникам - у небі з’явилися дрони-перехоплювачі, озброєні металевими стрижнями. Вони ведуть своєрідні повітряні "поєдинки", намагаючись фізично пробити корпуси українських апаратів, виготовлених із дешевих матеріалів на кшталт полістиролу чи пінопласту.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

