Синоптики оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

Погода у Луцьку буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +8 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 13 червня / фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Яка буде погода вночі 13 червня

Де температура повітря підвищиться до +28 градусів

У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 13 червня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 13 червня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 13-14 червня в Україну прийде похолодання. У більшості областей температура повітря буде 17-23 градуси. 13 червня у східних та західних областях буде дощ з грозою. 14 червня опади очікуються у західних, північних, центральних областях.

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Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 13 червня

В Україні 13 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-15° (у західних областях 6-11°), вдень 19-24°; на південному сході та сході країни вночі 14-19°, вдень 24-29°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +8

За даними meteoprog, 13 червня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підніметься до +16...+28 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +8...+18 градуса.

Прогноз погоди в Україні 13 червня / фото: meteoprog

Погода 13 червня в Києві

У Києві 13 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 10-15°, вдень 19-24°; у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Можуть бути штормові пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні 13 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними карт Європейського центру середньострокових прогнозів, в Одесі та по області до кінця червня буде трохи прохолодніше, ніж у центральних і східних регіонах країни.

Раніше повідомлялося, що 12 червня Україна опинилася під впливом потужного атмосферного фронту, який приніс широкий спектр метеорологічних явищ: грози, шквали, сильні зливи та навіть град.

Напередодні стало відомо, що влітку 2026 року середня глобальна температура повітря може зрости на цілих 3 градуси. Також Супер Ель-Ніньо порушить звичний режим опадів по всьому світу.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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