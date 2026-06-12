Долар різко обвалився, а євро дорожчає: курс валют на 15 червня

В Україні підскочила вартість одразу двох валют.

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Курс валют в Україні на 15 червня / колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у понеділок

На скільки подешевшав долар

На понеділок, 15 червня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар продовжив стрімко дешевшати. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

У понеділок курс долара до гривні буде на рівні 44,81 грн/дол., що на 11 копійок менше, ніж у п’ятницю (44,92 грн/дол.). Таким чином гривня посилила свої позиції щодо американської валюти.

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Курс євро

Водночас щодо євро гривня послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на 15 червня встановлено на рівні 51,85 грн/євро. Українська національна валюта обвалилася на 2 копійки.

Курс злотого

Крім того, злотий також подорожчав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 12,21 грн/злотий, що на 3 копійки більше, ніж 12 червня (12,18 грн/злотий).

Коли курс долара може зрости до 50 гривень

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що не виключено, що до кінця 2026 року американська валюта подорожчає до 47 грн/дол.

За його словами, ситуація буде напряму залежати від зовнішньої фінансової підтримки, зокрема обсягів траншів і систематичності надходжень.

"У разі затримок, зменшення запланованих обсягів або взагалі скасування допомоги девальвація гривні може пришвидшитися. Тоді курс дійде до 50 грн/дол. і навіть перевищить цю психологічну межу", - наголосив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітик Олексій Козирев заявляв, що через швидкі зрушення курсу, попит на готівковий долар останніми днями зріс на 15−20%. Він додав, що повернення курсу долара до рівнів 43−43,50 гривень зараз є малореальним.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий говорив, що перша половина червня на валютному ринку пройде без очевидних передумов для різкого зростання курсу. Попри воєнні та енергетичні ризики, гривня має достатню підтримку.

Водночас економіст та радник президента у 2019–2024 роках Олег Устенко прогнозував, що курс долара в Україні може зрости до 46 гривень вже до кінця року.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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