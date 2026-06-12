Росія обирає ракети: українців закликали реагувати на повітряні тривоги

Зеленський підкреслив, що жодних інших карт у Росії немає.

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Зеленський попередив українців / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

Українцям потрібно бути особливо уважними з найближчі дні

Військовим підвищать виплати вже найближчим часом

Залучення іноземців до ЗСУ планують розширити

Президент України Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні й наступними днями. Про це глава держави сказав у своєму зверненні.

"Ми розуміємо з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети, жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов’язково бережіть життя", - наголосив він. відео дня

Також Зеленський анонсував низку змін для українського війська. Серед них - спрощення переведень для військових та розширення механізмів залучення іноземних добровольців.

За його словами, напередодні відбулися наради за участю прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, міністра оборони України Михайла Федорова, міністра фінансів Сергія Марченка, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

"Погоджено шлях - збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії", - підкреслив президент.

Нові виплати військовослужбовцям

Глава держави розповів, що держава готова збільшити грошове забезпечення військовослужбовців.

"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат", - зауважив він.

Також планується запровадження нових контрактів для військовослужбовців піхоти.

"Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці", - додав Зеленський.

Відомо, що контракти передбачатимуть чіткі строки служби - 10, 14 або 24 місяці, а також гарантовані умови та відстрочки після завершення служби.

Контракт 18-24 / Інфографіка: Главред

Крім того, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів. Це, на його думку, має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.

Президент уточнив, що Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм реалізації цих рішень, а перші нові доплати мають почнуть виплачуватися вже у червні.

Залучення іноземних добровольців

Окремо глава держави повідомив про рішення розширити можливості для залучення іноземних добровольців до української армії.

"Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу", - заявив він.

Також влада планує спростити процедуру переведення військовослужбовців між підрозділами та створити більше можливостей для кар'єрного зростання в армії.

"Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", - підсумував Зеленський.

Загроза удару "Орєшніком" по Україні

В Повітряних силах ЗСУ попередили, що існує велика загроза застосування балістичної ракети середньої дальності.

Зазначається, що ворог може вдарити "Орєшніком" по Україні вже сьогодні.

"Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр". Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголосили в ПС.

Ракета "Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Реформа армії в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, член Комітету ВР з питань національної безпеки Соломія Бобровська зазначила, що в Україні можуть розформувати ТЦК та СП, адже Міністерство оборони не хоче бачити цю структуру у такому вигляді, як нині.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони пропонує підвищити базове грошове забезпечення військових із 20 до 30 тисяч гривень. Також говорилося, що для військовослужбовців, які перебувають на передовій, виплати можуть сягати 400 тисяч гривень.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що розглядалася можливість запровадження короткострокових контрактів на 6–9 місяців для тих, хто вже звільнився зі служби за станом здоров’я після поранення, але має бажання знову повернутися до війська.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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