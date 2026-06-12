Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія обирає ракети: українців закликали реагувати на повітряні тривоги

Марія Николишин
12 червня 2026, 14:54оновлено 12 червня, 15:25
google news Підпишіться
на нас в Google
Зеленський підкреслив, що жодних інших карт у Росії немає.
Росія обирає ракети: українців закликали реагувати на повітряні тривоги
Зеленський попередив українців / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

  • Українцям потрібно бути особливо уважними з найближчі дні
  • Військовим підвищать виплати вже найближчим часом
  • Залучення іноземців до ЗСУ планують розширити

Президент України Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні й наступними днями. Про це глава держави сказав у своєму зверненні.

"Ми розуміємо з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети, жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов’язково бережіть життя", - наголосив він.

відео дня

Також Зеленський анонсував низку змін для українського війська. Серед них - спрощення переведень для військових та розширення механізмів залучення іноземних добровольців.

За його словами, напередодні відбулися наради за участю прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, міністра оборони України Михайла Федорова, міністра фінансів Сергія Марченка, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

"Погоджено шлях - збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії", - підкреслив президент.

Нові виплати військовослужбовцям

Глава держави розповів, що держава готова збільшити грошове забезпечення військовослужбовців.

"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат", - зауважив він.

Також планується запровадження нових контрактів для військовослужбовців піхоти.

"Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці", - додав Зеленський.

Відомо, що контракти передбачатимуть чіткі строки служби - 10, 14 або 24 місяці, а також гарантовані умови та відстрочки після завершення служби.

Росія обирає ракети: українців закликали реагувати на повітряні тривоги
Контракт 18-24 / Інфографіка: Главред

Крім того, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів. Це, на його думку, має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.

Президент уточнив, що Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм реалізації цих рішень, а перші нові доплати мають почнуть виплачуватися вже у червні.

Залучення іноземних добровольців

Окремо глава держави повідомив про рішення розширити можливості для залучення іноземних добровольців до української армії.

"Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу", - заявив він.

Також влада планує спростити процедуру переведення військовослужбовців між підрозділами та створити більше можливостей для кар'єрного зростання в армії.

"Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", - підсумував Зеленський.

Загроза удару "Орєшніком" по Україні

В Повітряних силах ЗСУ попередили, що існує велика загроза застосування балістичної ракети середньої дальності.

Зазначається, що ворог може вдарити "Орєшніком" по Україні вже сьогодні.

"Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр". Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголосили в ПС.

Росія обирає ракети: українців закликали реагувати на повітряні тривоги
Ракета "Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Реформа армії в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, член Комітету ВР з питань національної безпеки Соломія Бобровська зазначила, що в Україні можуть розформувати ТЦК та СП, адже Міністерство оборони не хоче бачити цю структуру у такому вигляді, як нині.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони пропонує підвищити базове грошове забезпечення військових із 20 до 30 тисяч гривень. Також говорилося, що для військовослужбовців, які перебувають на передовій, виплати можуть сягати 400 тисяч гривень.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що розглядалася можливість запровадження короткострокових контрактів на 6–9 місяців для тих, хто вже звільнився зі служби за станом здоров’я після поранення, але має бажання знову повернутися до війська.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський контрактна армія новини України Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Синоптики оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

Синоптики оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

16:19Синоптик
Долар різко обвалився, а євро дорожчає: курс валют на 15 червня

Долар різко обвалився, а євро дорожчає: курс валют на 15 червня

16:07Економіка
Росія обирає ракети: українців закликали реагувати на повітряні тривоги

Росія обирає ракети: українців закликали реагувати на повітряні тривоги

14:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Пожежі в Тольятті та Нижньокамську: дрони атакували два найбільші хімічні заводи у День Росії

Пожежі в Тольятті та Нижньокамську: дрони атакували два найбільші хімічні заводи у День Росії

Каверзна головоломка з сірниками: під силу дітям, але складна для дорослих

Каверзна головоломка з сірниками: під силу дітям, але складна для дорослих

Що означають літери AA та AAA на батарейках: загадка, про яку мало хто знає

Що означають літери AA та AAA на батарейках: загадка, про яку мало хто знає

Здатні знайти підхід до кожного: чотири місяці народження найкращих учителів

Здатні знайти підхід до кожного: чотири місяці народження найкращих учителів

США, НАТО і ЄС дали сигнал Путіну щодо України - які рішення готуються

США, НАТО і ЄС дали сигнал Путіну щодо України - які рішення готуються

Останні новини

16:19

Синоптики оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

16:10

Помідори дадуть удвічі більше плодів: що обовʼязково зробити в червні

16:07

Долар різко обвалився, а євро дорожчає: курс валют на 15 червня

16:04

Не тільки до грошей: що насправді означає, коли сверблять долоні

15:55

"Хлопчик із майбутнього" у модних кросівках на старій картині здивував усіх

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
15:54

"Постійні депресії": Камалія розповіла про проблеми доньок

15:50

Негатив обійде стороною: 5 способів очистити свою енергетику

15:36

Гороскоп Таро на завтра, 13 червня: Тельцям — урок, Левам — обережність

15:32

Кран стане чистим і блискучим за 5 хвилин: у якому простому засобі його замочити

Реклама
15:19

Як за лічені секунди відрізнити отруйну змію від неотруйної: 3 ключові ознаки

15:10

Путіністку Доліну наздогнала карма: вона втратила все

14:56

Люди по всьому світу масово відмовляються від сонячних панелей

14:56

Василь Веселий: нелегальні казино, корупційні схеми та контроль над Сенс Банком

14:54

Росія обирає ракети: українців закликали реагувати на повітряні тривоги

14:54

Долар по 45: що буде далі з курсом, цінами на продукти і пальне – Новак

14:49

"Град та шквали": синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

13:49

"Відкати" на майже 8 мільйонів: НАБУ викрило корупційну схему у Полтаві

13:46

"Задовольняємо одне одного": Мартиновська зробила зізнання про стосунки

13:45

Здогадуються далеко не всі: як перекласти вислів "легок на помине" українською

13:43

У Житомирі прогримів вибух без оголошення тривоги: що відомо

Реклама
13:38

Законні власники "Артеріуму" перемогли у Високому суді Англії та Уельсу та повернули вкрадену власність

13:32

Співак Dima Prokopov повернувся на "Караоке на майдані": переможець 2017 року пригадав свій тріумф

13:24

Риба, яка вміє ходити по суші, з величезною пащею налякала ціле місто

13:13

РФ палає від Петербурга до Татарстану, Кремль втрачає тил: як Україна змінює хід війниФото

13:10

Померла принцеса: королівська родина опублікувала заяву

13:08

Весь секрет у начинці: рецепт закуски з кабачків за 10 хвилин

13:04

"Заспиртувався": Іво Бобул вперше висловився про втрату ваги

12:57

Набагато глибше, ніж звичка: чому насправді кіт лягає спати поруч із господарем

12:28

Таємнича записка зі старої капсули часу передбачила майбутнє

12:15

Дрони атакували Татарстан і Самарську область: на НПЗ вогонь, цілі уражені

12:15

РФ може вдарити "Орєшніком" по Україні вже сьогодні - Повітряні сили ЗСУ

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 13 червня: Козлам — уникання, Кролям — спонтанність

12:01

Ніякий не "Вася": як українською лагідно звернутися до Василя

12:00

Український виробник PRACTIK представив печиво для собак і котів з інсектним білком новини компанії

11:31

У США можна отримати ділянку своєї мрії, не купуючи дорогу землюВідео

11:09

"Дитина не закричала": переможниця "Холостяка" у сльозах поділилася пережитимВідео

11:09

Реформа на низькому старті: Свириденко сказала, коли військовим підвищать виплати

10:56

Україна перемагає у війні: Bloomberg попередив про можливий відчайдушний крок Путіна

10:52

Кидала котів, прив'язувала петарди: Ольга Мартиновська опинилася в центрі скандалуВідео

10:22

Знижувати не варто: на яку температуру вмикати кондиціонер влітку

Реклама
10:07

"Нічого святого та людського": відома співачка рознесла Тараса Цимбалюка

10:05

Три суворі заборони у свято 13 червня: чого не можна робити цього дня

09:58

"Щоб РФ горіла ще сильніше": Україна проситиме у ЄС $20 млрд на посилення ударів

09:52

Вогонь охопив величезну територію: під Києвом — потужна пожежа після атаки дронівФото

09:13

Україна б'є по мостах у Криму: плани РФ щодо наступу на межі зриву

08:50

Великий український банк призупинить роботу на добу: кого і коли це торкнеться

08:25

Удар був смертельним: РФ атакувала обласний центр і залізничну інфраструктуруФото

08:10

Війна повертається до Росії: Коваленко про фатальну помилку ПутінаПогляд

07:45

Наліт дронів на Крим: після вибухів спалахнула пожежа, Сімферополь — частково без світла

07:11

Пожежі в Тольятті та Нижньокамську: дрони атакували два найбільші хімічні заводи у День РосіїВідео

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти