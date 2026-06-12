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Путіністку Доліну наздогнала карма: вона втратила все

Олена Кюпелі
12 червня 2026, 15:10
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Російська співачка, яка ненавидить Україну, втратила всі свої заощадження.
Лариса Долина квартира
Лариса Доліна віддала гроші шахраям / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Доліна

Коротко:

  • Що зробила Доліна
  • Чому вона бреше

Російська співачка Лариса Доліна, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, виклала правду про своє життя.

Як пишуть російські пропагандистські телеграм-канали, путіністка зізналася в одному інциденті та розповіла, до чого це все призвело.

відео дня
Лариса Доліна виїхала з Росії
Лариса Доліна грає на жалі/ фото: t.me/dolinaofficial

Так, Доліна повідомила, що вона втратила всі свої заробітки та заощадження. За словами співачки, шахраї в неї вкрали і квартиру, і всі заощадження.

"Всі заощадження за все моє життя", - каже путіністка.

Коментатори рознесли Долину
Коментатори рознесли Доліну / Скріншот

Тим часом у коментарях просто розгорілася хейтерська вакханалія. Доліну висміяли за обман і навмисне применшення своїх доходів.

Коментатори рознесли Долину
Коментатори рознесли Доліну / Скріншот

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Про особу: Лариса Доліна

Лариса Олександрівна Доліна — радянська та російська естрадна і джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Єдина Росія".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

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