Путіністку Доліну наздогнала карма: вона втратила все

Коротко:
- Що зробила Доліна
- Чому вона бреше
Російська співачка Лариса Доліна, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, виклала правду про своє життя.
Як пишуть російські пропагандистські телеграм-канали, путіністка зізналася в одному інциденті та розповіла, до чого це все призвело.
Так, Доліна повідомила, що вона втратила всі свої заробітки та заощадження. За словами співачки, шахраї в неї вкрали і квартиру, і всі заощадження.
"Всі заощадження за все моє життя", - каже путіністка.
Тим часом у коментарях просто розгорілася хейтерська вакханалія. Доліну висміяли за обман і навмисне применшення своїх доходів.
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Про особу: Лариса Доліна
Лариса Олександрівна Доліна — радянська та російська естрадна і джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Єдина Росія".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
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