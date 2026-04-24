РФ переходить на дешеві ударні дрони: "Флеш" розповів, у чому небезпека

Дешеві дрони ускладнюють їх виявлення та знищення.

https://glavred.net/ukraine/rf-perehodit-na-deshevye-udarnye-drony-flesh-raskryl-v-chem-opasnost-10759379.html Посилання скопійоване

Росія масово використовує дрони "Молнія"

Головне:

РФ робить ставку на простіші та дешевші дрони

Дешеві БПЛА створюють складнощі для їх виявлення та знищення

У прифронтовій зоні противник все частіше відмовляється від застосування дорогих ударних безпілотників, роблячи ставку на простіші та дешевші апарати типу "Молнія".

Про це повідомив радник міністра оборони та фахівець з РЕБ Сергій Бескреснов (Флеш) у Facebook.

відео дня

Він зазначив, що такі дрони створюють додаткові складнощі для їх виявлення та знищення. Зокрема, через низьку висоту польоту та особливості конструкції вони гірше фіксуються радарами, тому засоби ППО, включаючи перехоплювальні дрони, не завжди можуть ефективно їх збивати.

Також експерт звернув увагу на потужні відеопередавачі, які забезпечують "Молніям" значну дальність керування. "Дуже хотілося б, щоб наші виробники якнайшвидше завалили фронт РЕБ відеотипу "Штори". Працюємо", — підкреслив він.

За його словами, Україна має достатню кількість засобів радіоелектронної боротьби для придушення каналів керування таких БПЛА, однак потрібно посилити можливості щодо виявлення частот, на яких працюють пульти.

"Зараз тиснути перебором — це утопія. Дуже багато варіантів частот", — зазначив Флеш.

Він додав, що противник враховує характеристики українських систем РЕБ і використовує перелаштування частот у широкому діапазоні, що ускладнює їх придушення. "З такою шириною смуги падає дальність керування, але зростає складність придушення. Це слід враховувати при розробці нових засобів РЕБ", — підкреслив експерт.

/ Главред

Які наслідки для Росії мають атаки дронів

За словами глави Офісу президента України Кирила Буданова, удари безпілотників завдають Росії не тільки економічного, а й серйозного репутаційного збитку. Зокрема, виникають проблеми з виконанням контрактів на постачання нафти.

"Іміджевий удар буде діяти ще дуже довго, тому що ставиться під сумнів Росія як надійний постачальник, який може доставити свою сировину вчасно до країни призначення", — зазначив він.

Удари по Росії — що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 квітня СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Горький" у населеному пункті Мешиха Нижньогородської області РФ. Там виникла масштабна пожежа.

Також у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сізран у Самарській області. Під удар міг потрапити Сізранський нафтопереробний завод.

20 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Туапсе, двох десантних кораблів, нафтобази та складів боєприпасів.

Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред